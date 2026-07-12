Rodrigo De Paul recordó las Malvinas antes del cruce entre Argentina e Inglaterra: “Fue una atrocidad”

El referente palpitó el partido caliente del próximo miércoles por la semifinal y que define a un finalista del Mundial.

Este sábado por la noche, la Selección Argentina venció 3-1 a Suiza por los cuartos de final por la Copa del Mundo 2026. En otra jornada agónica, esta vez fueron Alexis Mac Allister primero y Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el alargue los héroes que convirtieron para la clasificación a la semifinal, donde jugarán el miércoles ante Inglaterra por un lugar en la final estelar.

En ese sentido, Rodrigo De Paul fue uno de los encargados que rompió el silencio con vistas al próximo desafío. Bien se sabe que será un partido caliente, debido a la eterna rivalidad entre ambos países desde la Guerra de Malvinas, hecho histórico que el mediocampista recordó. Además, se refirió a los ex combatientes y lo hecho por Diego Armando Maradona en 1886.

Rodrigo De Paul, mediocampista de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista en zona mixta tras el triunfo ante Suiza, el volante fue contundente. “Contra Inglaterra es un partido de fútbol“, dejó en claro en una primera instancia. Sin embargo, rápidamente hizo hincapié en la cuestión. “Tiene mucha trascendencia, trae muchos recuerdos por lo que hizo Diego y por lo que sucedió en su momento“, manifestó.

Pocos segundos más tarde, Rodrigo continuó con su relato y no esquivó que todos los futbolistas cantaron contra Inglaterra al término del partido, al ritmo de los hinchas. Por ese motivo, De Paul fue sincero ante los medios y expresó: “También todas las canciones que se cantan tienen mucho que ver con nuestros héroes de Malvinas, para recordarlos“.

Rodrigo De Paul, mediocampista de la Selección Argentina. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Pero tenemos que entender que es un partido de fútbol“, volvió a aclarar una vez más para que el objetivo esté puesto en lo deportivo. Antes de cerrar esa frase, dejó un claro mensaje hacia la sociedad. “Las Malvinas se tienen que discutir en otros lugares“, deslizó en referencia a la diplomacia.

Con las semifinales a la vista, crece el interés por aprovechar el código promocional antes de los duelos decisivos del torneo.

Por último, cerró su declaración de forma muy contundente. “Fue una atrocidad lo que pasó, y nosotros siempre lo recordamos“, sentenció De Paul en memoria de la Guerra de Malvinas y los combatientes argentinos que lucharon ante Inglaterra en 1982. Y finalmente, el referente concluyó: “Pero lo que nosotros queremos es ganar el partido para llegar a la final“.

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“Es un partido de fútbol que trae muchos recuerdos por lo que hizo Diego y por el 86. Porque además las canciones nos recuerdan a Malvinas y a sus héroes. Pero hay que entender que Las Malvinas deben discutirse en otros lugares”.



Interesantísimo De Paul ✍️@espnargentina. pic.twitter.com/vizHEiHgO4 — Martin Arevalo (@arevalo_martin) July 12, 2026

Cuándo y dónde juegan Argentina – Inglaterra

El encuentro entre la Selección Argentina e Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Del otro lado del cuadro ya esperan Francia y España, que definirán el martes al primer finalista del torneo. Bien se sabe que será un partido caliente por la Guerra de Malvinas, que los futbolistas ya recordaron con cánticos.