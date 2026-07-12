En medio de la euforia por su gol contra Suiza, desde la Premier League estarían activando un operativo para convencer al Atlético Madrid y quedarse con la Araña.

Después de ser el héroe de la clasificación argentina a las semifinales del Mundial con su golazo frente a Suiza, Julián Álvarez volvió a instalarse con fuerza en Europa. Pero no solo por su último rendimiento, sino porque sumó un nuevo pretendiente en el mercado de pases. Ahora, a la pelea se sumaría el Arsenal, quien habría decidido acelerar para sumarlo de cara a la próxima temporada.

Todo indica que el club inglés pretende ser un nuevo protagonista en la carrera por Julián. Con Barcelona condicionado por la negativa del Atlético de Madrid a reforzar a un rival directo de LaLiga, misma condición por la que rechazó una oferta de 150 millones de Real Madrid, y luego de que los rumores de PSG perdieran fuerza, los Gunners considerarían estar frente a un escenario favorable para meterse en la puja.

Por eso, según informó The Independent, el último campeón de la Premier League ya comenzó a mover fichas para intentar cerrar la operación antes del inicio de la pretemporada. Más allá del impacto económico que implicaría una negociación por uno de los delanteros más cotizados del mundo, en Londres estarían dispuestos a realizar un esfuerzo debido a que consideran que Julián reúne las condiciones ideales para potenciar el proyecto de Mikel Arteta.

Pese a contar con un goleador como Viktor Gyokeres, el DT español buscaría un delantero capaz de moverse con libertad por todo el frente de ataque. En ese perfil, el campeón del mundo aparece desde hace varias temporadas como uno de los nombres que más seduce al cuerpo técnico.

Julián Alvarez celebra su gol ante Suiza.

La postura de Atlético Madrid y as bajo la manga de Arsenal

Más allá de cualquier interés, la tarea más complicada es la de convencer al club Colchonero de desprenderse de su figura. Ni siquiera las declaraciones públicas del propio Julián pidiendo ser transferido habrían modificado la postura de la institución española, la cual continúa sosteniendo que el delantero forma parte de la columna vertebral del proyecto y no tendría intenciones de dejarlo salir fácilmente.

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En ese contexto, Arsenal apuesta por una carta propia. Andrea Berta, actual director deportivo del club inglés, trabajó durante más de una década en el Atlético de Madrid y mantiene una relación fluida con la dirigencia rojiblanca. Por lo tanto, podría ser un nombre que consigue facilitar el diálogo entre ambas instituciones si finalmente las conversaciones avanzan.

Mientras tanto, Julián mantiene el foco en la Selección Argentina. Con el Mundial entrando en su etapa decisiva y una semifinal por delante, el cordobés no volvió a referirse a su futuro. De todas formas, lejos de enfriarse el panorama, cada actuación con la Albiceleste impacta del otro lado del Atlántico, y no hace más que sumarle condimentos a la incertidumbre que ahora reina alrededor de su futuro.