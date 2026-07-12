Sebastián Villa será el segundo refuerzo de Boca: ya hay fecha para la revisión médica

El Xeneize llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia y volverá a contar en sus filas con el delantero colombiano.

Boca Juniors ultima detalles para abrir oficialmente su segundo semestre con el duelo del próximo jueves ante Sarmiento de Junín por 16avos de Copa Argentina. En ese contexto, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme acelera en el mercado de pases y está a detalles de cerrar la incorporación de Sebastián Villa.

El delantero colombiano, que se había ido en conflicto con el club a mediados de 2023, está a un paso de volver a ponerse la camiseta azul y oro. Tras haberse ido a Bulgaria considerándose jugador libre, Boca desembolsará 6,5 millones de dólares limpios para adquirirlo desde Independiente Rivadavia.

Según pudo saber BOLAVIP, el acuerdo entre todas las partes es total, por lo que Villa viajará este domingo por la noche a la Ciudad de Buenos Aires y este lunes por la mañana se someterá a la revisión médica.

De no mediar inconvenientes, Villa se convertirá este lunes en el segundo refuerzo para el equipo de Rodolfo Arruabarrena, poniéndose ya a disposición del DT para lo que viene. Detrás de Leandro Lozano, será la segunda cara nueva en el club de la Ribera.

Sebastián Villa en su paso por Boca. (Foto: Getty)

El tercer refuerzo de Boca podría oficializarse esta semana

El martes por la mañana será el turno de la revisión médica para Álvaro Montero, que viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, aunque no sumó minutos en cancha como arquero suplente de Camilo Vargas.

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El arquero viene de desempeñarse de buena forma con la camiseta de Vélez Sarsfield y tuvo un destacado paso por Millonarios. Boca desembolsará 4 millones de dólares para el Fortín.

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