Así está el historial entre Argentina e Inglaterra: los partidos en Mundiales y la estadística global

Todos los números del historial general de partidos oficiales entre los seleccionados de Argentina e Inglaterra, en la previa de las semifinales.

Se confirmaron las semifinales del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los seleccionados de Francia, España, Inglaterra y Argentina se metieron entre los cuatro mejores luego de dejar en el camino a los combinados de Marruecos, Bélgica, Noruega y Suiza, respectivamente. Y ahora buscarán tocar el cielo con las manos.

En medio de ese panorama, se vivirá un cruce realmente picante y con mucha historia entre Argentina e Inglaterra, dos equipos que cuentan con numerosos antecedentes en la Copa del Mundo y en otros frentes. Además, se trata de dos países que, por diversos contextos históricos, han diagramado una rivalidad que trasciende la pelota.

El historial entre Argentina e Inglaterra

En total, Argentina e Inglaterra se vieron las caras en 14 oportunidades de forma oficial. Así las cosas, la ventaja la tiene el seleccionado británico, ya que logró hilvanar 6 victorias contra solamente 3 triunfos del equipo Albiceleste. Los 5 compromisos restantes culminaron con empate.

Paralelamente, en Mundiales, la ventaja también la tiene Inglaterra. Fueron 5 partidos en el marco del certamen más importante del globo terráqueo, con 3 triunfos del seleccionado europeo, una victoria de Argentina y un empate que derivó en clasificación por penales de los sudamericanos.

Todos los partidos en Mundiales

Chile 1962 (Primera Fase): Inglaterra 3 Argentina 1

Inglaterra 1966 (Cuartos de Final): Inglaterra 1 Argentina 0

México 1986 (Cuartos de Final): Argentina 2 Inglaterra 1

Francia 1998 (Octavos de final): Argentina 2(4) Inglaterra 2(3)

Corea-Japón 2002 (Primera Fase): Inglaterra 1 Argentina 0

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El cuadro del Mundial 2026