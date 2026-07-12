No se olvidó de los orígenes: el gesto de Nico González con una fotógrafa tras la victoria de Argentina ante Suiza por el Mundial

El volante se reencontró con una vieja conocida y le dejó su camiseta de regalo.

Luego de la victoria de la Selección Argentina ante Suiza por 3 a 1 en los cuartos de final del Mundial 2026, Nicolás González, quien ingresó en el segundo tiempo, vivió un momento emotivo con una fotógrafa que conoce desde su paso por las divisiones inferiores de Argentinos Juniors.

Es que, después de los festejos, cuando los jugadores se marchaban rumbo al vestuario, el futbolista de la Albiceleste se acercó a la zona de los fotógrafos para reencontrarse con Natalia Ponce, a quien conoce desde su infancia y le regaló la camiseta que usó durante el partido.

“Nico González me va a regalar la camiseta. Lo conozco de chico, de las inferiores de Argentinos Juniors“, le contó la protagonista del regalo a TyC Sports, en la previa del cruce con el mediocampista que ingresó en lugar de Nicolás Tagliafico cuando el partido estaba 1 a 1.

Finalmente, González se acercó hasta la fotógrafa, le regaló la camiseta y tuvo un breve intercambio de palabras mientras le daba un abrazo, para posteriormente marcharse junto a sus compañeros para el vestuario y continuar con los festejos por la clasificación a las semifinales.

NICO GONZÁLEZ LE REGALÓ SU CAMISETA A UNA FOTÓGRAFA



Natalia le sacaba fotos en las inferiores de Argentinos Juniors al ahora jugador de la Selección y, después del triunfo ante Suiza, salió del vestuario y le dio la 15 👏👏👏 pic.twitter.com/nlFGsyfk0O — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

El Mundial 2026, la revancha para Nico Gonzalez

El volante que jugó la última temporada en Atlético de Madrid está jugando su primera Copa del Mundo, debido a que en Qatar 2022 fue desafectado de la lista por una lesión muscular. En este sentido, reveló en diálogo con AFA Estudio que esta oportunidad es una revancha personal.

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“Para mi es una revancha, es una espina que me quedó. Cada vez que entro, y más allá de si me salen o no las cosas, trato de dejar todo siempre en la cancha. Si alguien me ve en los partidos, corro todas las pelotas, parece que tuviera 10 pulmones y por ahí ya estoy muerto o ahogado, pero sigo porque perderme el Mundial pasado es una espina que me quedó clavada“, comentó al respecto.

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