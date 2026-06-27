Dónde y en qué estadio se está jugando Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026

El Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami es el escenario designado para el partido por la tercera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo.

Se termina la fase de grupos del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, este sábado 27 de junio, Colombia y Portugal se encuentran frente a frente con la clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo consumada, pero también con el primer puesto del Grupo K en disputa.

En medio de ese panorama, el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami es el escenario designado para este compromiso entre colombianos y portugueses, por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial. Se trata de un partido que definirá al líder de la zona y continuará definiendo los cruces de la próxima etapa del certamen.

Inaugurado en 1987 y sometido a importantes remodelaciones durante las últimas décadas, el estadio fue adaptado para cumplir con los más altos estándares internacionales exigidos por la FIFA, alcanzando una capacidad superior a los 65 mil espectadores. Gracias a ello, albergó la Copa América 2024 (incluida la final), el Mundial de Clubes 2025 y ahora es parte del grupo de sedes para el Mundial.

Con capacidad para 65.326 espectadores, el estadio cuenta con un techo fijo que protege la totalidad de las tribunas —más no el campo de juego— y posee una larga tradición en la organización de grandes eventos deportivos. A lo largo de su historia recibió seis ediciones del Super Bowl, finales universitarias de fútbol americano, el Miami Open de tenis y distintos acontecimientos internacionales.

Un nuevo partido que se desarrolla en Miami. (Foto: Getty)

Partidos del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium

Fase de Grupos : Uruguay 1-1 Arabia Saudita – 15 de junio

: Uruguay 1-1 Arabia Saudita – 15 de junio Fase de Grupos : Uruguay 2-2 Cabo Verde – 21 de junio

: Uruguay 2-2 Cabo Verde – 21 de junio Fase de Grupos : Brasil 3-0 Escocia – 24 de junio

: Brasil 3-0 Escocia – 24 de junio Fase de Grupos : Colombia vs. Portugal – 28 de junio

: Colombia vs. Portugal – 28 de junio 16avos de Final : Argentina vs. 2º del Grupo H – 3 de julio

: Argentina vs. 2º del Grupo H – 3 de julio Cuartos de Final : por definir – 11 de julio

: por definir – 11 de julio 3º y 4º puesto: por definir – 18 de julio

Publicidad

Las posiciones del Mundial 2026

El cuadro del Mundial 2026