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Mundial 2026

Pese a la eliminación de Portugal, Cristiano Ronaldo fue homenajeado

Los lusos cayeron por 1 a 0 ante España en lo que fue la última Copa del Mundo de CR7, el ídolo máximo del país.

Homenaje en Madeira a Cristiano Ronaldo
Homenaje en Madeira a Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal quedó afuera del Mundial 2026. Los lusos cayeron por 1 a 0 ante España y así se terminó el sueño de Cristiano Ronaldo. El atacante confirmó que disputó su última Copa del Mundo y no pudo evitar la polémica al decir que la Eurocopa 2016 tiene la misma dimensión que el Mundial.

Pese a la caída de Portugal, en Madeira -ciudad natal de Cristiano- decidieron homenajearlo con un show de drones. Allí pudo verse la bandera de Portugal, la figura de CR7, su clásico festejo y también la leyenda: “O Brigado”. Cabe recordar que el delantero jugó su último Mundial.

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Las declaraciones de Cristiano tras perder ante España

En diálogo con la prensa, CR7 afirmó: “¿Cómo me levanté hoy? Igual. Con la conciencia tranquila. He dado mi mejor esfuerzo. He ganado tres títulos por Portugal; antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado ningún título. El mayor título que gané con la selección fue el de 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente“.

Además agregó: “Fue mi último Mundial, sí. Pero lo demás tendré tiempo para pensarlo, estar con mi familia, no decidir las cosas con la cabeza caliente y seguir. Fue un partido muy equilibrado. Podía dar para cualquiera. España tuvo esa puntita de suerte para marcar en los momentos finales, pero es el fútbol”.

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DATOS CLAVE

  • El fin del sueño mundialista: La Selección de Portugal quedó eliminada en los octavos de final tras caer 1 a 0 ante España, marcando así la despedida definitiva de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo.
  • Declaraciones con polémica: Tras la eliminación, CR7 defendió su legado con la selección y encendió el debate al equiparar sus logros continentales con la cita máxima: “El mayor título que gané fue el de 2016 (Eurocopa), que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título”.
  • Emotivo homenaje en su tierra: Pese a la tristeza por la eliminación, en Madeira —su ciudad natal— le rindieron un espectacular homenaje con un show de drones que dibujó su silueta, su clásico festejo, la bandera lusa y la frase “Obrigado” para agradecer su legendaria trayectoria.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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