Dónde y en qué estadio se está jugando México vs. Ecuador por el Mundial 2026

El Estadio Azteca de la Ciudad de México es el escenario designado para el partido por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Continúan llevándose a cabo los 16avos de final del Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. Y, así las cosas, este martes 30 de junio, desde las 22:00 horas de la República Argentina, tiene lugar un compromiso para no perderse bajo ningún punto de vista: el que pone frente a frente a México y Ecuador.

Norteamericanos y sudamericanos luchan por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo. Y lo hacen con el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México como escenario. Se trata, sin ningún tipo de dudas, de un escenario absolutamente histórico que ha sabido albergar múltiples partidos del certamen más importante de todos.

El “Coloso de Santa Úrsula” es una verdadera catedral del fútbol mundial. Inaugurado el 29 de mayo de 1966, cuenta actualmente con una capacidad superior a los 80.000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más imponentes de toda la competencia, siendo únicamente superado en aforo por el AT&T Stadium (Estadio de Dallas). Habitualmente, es la casa de la Selección Mexicana, así como también de los clubes América y Cruz Azul.

Para este Mundial de 2026, el estadio fue sometido a diversas e importantes remodelaciones con el objetivo de cumplir con los más altos estándares exigidos por la FIFA. Se modernizaron sus instalaciones, los accesos y las zonas VIP, pero manteniendo intacta su mística, su acústica ensordecedora y su imponente arquitectura.

Una vista área del Estadio Azteca. (Foto: Getty)

Un recinto con récord histórico

Al albergar partidos en esta Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, el Estadio Azteca consiguió un récord inigualable para el deporte rey: se transformó en el único estadio en la historia en ser sede de tres Mundiales de la FIFA diferentes.

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Previamente, sus tribunas habían sido testigos privilegiados de las finales en los históricos torneos de 1970 (con la inolvidable consagración de Pelé y la Selección de Brasil) y 1986 (con Diego Armando Maradona brillando y alzando el trofeo con Argentina). Hoy, en 2026, vuelve a abrir sus puertas al mundo.

El cuadro del Mundial 2026