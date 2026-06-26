Dónde y en qué estadio se está jugando Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026

Los oceánicos y europeos se enfrentan por la última fecha del Grupo G por un lugar en 16avos de final.

En el marco de la tercera y última fecha del Grupo G del Mundial 2026, la Selección de Nueva Zelanda y la Selección de Bélgica se enfrentan en un duelo clave, ya que ambos buscan ganar para obtener el boleto a los 16avos de final sin depender de otros resultados.

Este encuentro se está disputando en el imponente BC Place (denominado oficialmente Estadio de Vancouver durante la competencia) de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, en Canadá. El mismo es considerado el estadio multipropósito más emblemático del oeste del país y se destaca por su espectacular techo retráctil y su inmensa pantalla de video central.

El estadio, cuya construcción inició en 1981 y fue inaugurado en 1983, será la sede de este cotejo del Mundial, que a su vez engrosa la lista de grandes citas internacionales que se disputaron allí, luego de recibir competencias de la talla de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010 y la gran final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2015. Cabe destacar que fue remodelado en 2011, para quedar tal como se ve en la actualidad.

El BC Place tiene una enorme actividad deportiva durante todo el año, ya que es la casa de los Vancouver Whitecaps de la MLS y de los BC Lions de la liga canadiense de fútbol americano (CFL). Su capacidad ronda los 54.000 espectadores, cumpliendo a la perfección con los estándares de la Copa del Mundo tras sus modernas renovaciones.

El BC Place de Vancouver.

La tabla de posiciones del Grupo G del Mundial 2026