Cómo le fue a Tim Payne en el Mundial 2026: las estadísticas que marcan su pésimo rendimiento

El lateral de Nueva Zelanda fue sensación en redes sociales, pero fue eliminado en fase de grupos sin demostrar en cancha.

Desde la previa, Tim Payne fue una de las grandes sensaciones del Mundial 2026. No fue por su capacidad para jugar al fútbol, sino por una insólita y efectiva campaña de redes sociales liderada por el influencer argentino El Scarso, que le hizo crecer exponencialmente su cantidad de seguidores.

El lateral derecho de la Selección de Nueva Zelanda llegó a la cita mundialista como un desconocido y se fue como uno de los jugadores con más followers en Instagram. Sin embargo, dentro del rectángulo, Payne demostró poco y nada para evitar la eliminación de su equipo en fase de grupos.

Nueva Zelanda cosechó apenas un punto, producto de un empate contra Irán y derrotas ante Bélgica y Egipto. El nuevo jugador de Olimpia de Paraguay fue titular en los tres compromisos y sus estadísticas marcan de punta a punta su pésimo rendimiento en el Mundial.

El medio FutbolScan, especializado en estadísticas del deporte más popular del planeta, compartió 5 apartados en los que el lateral derecho hizo agua durante su participación en el evento de la FIFA.

En 227 minutos en cancha durante la fase de grupos, Payne no consiguió ni una conducción progresiva con la pelota y encontró solamente una vez a un compañero con sus centros. Además, se fue del Mundial con el peor porcentaje en duelos aéreos ganados y en acciones de ataque exitosas. Por último, se ubicó en el 67° lugar en cuanto a cantidad de remates en 90 minutos de juego.

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El crecimiento de las redes de Tim Payne

En la previa del Mundial, Valen Scarsini (@elscarso) se propuso cambiarle la vida al jugador ‘menos conocido’ del torneo y lo logró en solo un par de días. Tim Payne pasó de tener 4 mil seguidores en su cuenta de Instagram a contar con casi 6 millones tras su participación en la fase de grupos.

Datos clave

Tim Payne: jugó 227 minutos sin conducciones progresivas y con un centro exitoso.

jugó 227 minutos sin conducciones progresivas y con un centro exitoso. Nueva Zelanda: sumó un punto al empatar con Irán y perder dos partidos.

sumó un punto al empatar con Irán y perder dos partidos. Casi 6 millones: de seguidores alcanzó en Instagram tras iniciar el torneo con 4 mil.