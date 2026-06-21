Las posibles formaciones de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

En el BC Place de Vancouver, por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, la Selección de Nueva Zelanda y la Selección de Egipto se enfrentan en un duelo clave pensando en la clasificación a los 16avos de final del certamen.

El combinado neozelandés viene de empatar 2 a 2 contra Irán y en su segunda presentación intentará sumar de a tres para quedar con un pie adentro de la siguiente instancia, teniendo en cuenta que horas atrás Bélgica empató sin goles con el seleccionado asiático.

Egipto, por su parte, también igualó en su debut que fue frente a Bélgica y terminó 1 a 1. Ante la paridad que hay en el grupo, con un triunfo estará casi clasificado a la siguiente ronda, ya sea como primero, segundo o mejor tercero de la zona. En caso de hacerlo pasará de fase por primera vez en su historia.

Las posibles formaciones del partido

Nueva Zelanda : Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic; Elijah Just, Callum McCowatt, Sarpeet Singh; Chris Wood.

: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic; Elijah Just, Callum McCowatt, Sarpeet Singh; Chris Wood. Egipto: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohamed Salah, Marwan Attia, Emam Ashour, Mahmoud Trézéguet; Omar Marmoush.

El equipo arbitral de este partido