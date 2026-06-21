Dónde ver EN VIVO y ONLINE Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: canales de TV y streaming

Ambos equipos buscan conseguir su primera victoria en el certamen y quedar cerca de los 16avos luego de empatar en sus respectivos debuts.

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan este domingo desde las 22:00 en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. El partido se disputa en el BC Place Vancouver Stadium de Canadá, cuenta con el arbitraje del emiratí Omar Mohamed Al Ali y puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en la Copa del Mundo.

Los fanáticos pueden seguir el encuentro en vivo a través de diferentes plataformas. En Argentina, la transmisión se encuentra disponible por TyC Sports y DSports, mientras que de manera online podrá verse mediante DGO y Paramount+.

En lo deportivo, se trata de un duelo clave para dos selecciones que comenzaron el torneo sumando un punto. Nueva Zelanda dejó una imagen positiva al empatar 2-2 frente a Irán, en un partido donde Elijah Just fue la gran figura gracias a un doblete que ilusionó a los All Whites con dar pelea por la clasificación.

Del otro lado aparece Egipto, que también rescató un valioso empate en su estreno tras igualar 1-1 ante Bélgica. Con Mohamed Salah como principal referencia ofensiva y el aporte de Omar Marmoush, los Faraones saben que una victoria en Vancouver podría acercarlos a los dieciseisavos de final y, además, significaría el primer triunfo mundialista de su historia.

¿Dónde ver EN VIVO Nueva Zelanda vs. Egipto?

TV

TyC Sports (canales 101 en Flow y 1629 e DirecTV y 1018 en Telecentro).

DSports (109 en Flow y Telecentro, y 1610 en DirecTV),

Streaming

DGO

Paramount+