Quién es el árbitro de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

En el marco de la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, en el BC Place la Selección de Nueva Zelanda se enfrenta a la Selección de Egipto en un duelo clave, debido a que quien resulte vencedor tendrá un pie asegurado en la clasificación a los 16avos de final del certamen.

Para este encuentro, FIFA determinó que el árbitro designado para impartir justicia sea Omar Mohamed Al-Ali, nacido en Emiratos Árabes Unidos y que es internacional desde 2018. Este será su estreno oficial en una Copa del Mundo, ya que no dirigió en la primera jornada.

A lo largo de su carrera, Al-Ali se caracterizó por dirigir en la liga de su país natal y desde que debutó como árbitro internacional estuvo presente en distintas categorías juveniles de la AFC, así como también en el Mundial Sub 17 que se disputó en 2023.

Por otro lado, tiene en su haber dos finales dirigidas. La primera de ellas fue en 2021, cuando Shabab Al-Ahli le ganó por penales a Al-Nasr en la final de la Copa de la Liga de Emiratos Árabes Unidos. La segunda fue en 2024, con el triunfo de Central Coast ante Al-Ahed en la Copa de la AFC.

Además de esto, también estuvo presente en el Mundial de Clubes 2025 aunque no como juez principal, sino que lo hizo como cuarto árbitro. En total, estuvo presente en seis encuentros, todos correspondientes a la fase de grupos.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro : Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)

: Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos) Línea 1 : Mohamed Alhammadi (Emiratos Árabes Unidos)

: Mohamed Alhammadi (Emiratos Árabes Unidos) Línea 2 : Taleb Al Marri (Qatar)

: Taleb Al Marri (Qatar) 4to árbitro : Kevin Ortega (Perú)

: Kevin Ortega (Perú) 5to árbitro : Michael Orue (Perú)

: Michael Orue (Perú) VAR : Mohammed Khamid (Emiratos Árabes Unidos)

: Mohammed Khamid (Emiratos Árabes Unidos) AVAR : Shaun Evans (Australia)

: Shaun Evans (Australia) SVAR: Armando Villareal (Estados Unidos)

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