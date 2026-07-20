El provocador festejo de Richarlison en el gol de España ante Argentina por la final del Mundial

Aunque no fue convocado por Ancelotti, el delantero brasileño publicó un video que reaviva su conflicto con la Albiceleste.

El Mundial 2026 quedó en manos de la Selección de España y dejó un puñado de polémicas. Entre ellas, gran parte del planeta eligió hinchar contra el rival de Argentina durante toda la competición y Richarlison, un viejo contrincante de la Albiceleste, no se quedó atrás.

El delantero de 29 años, que milita en Tottenham junto a Cuti Romero, celebró el gol de Ferran Torres para la Roja en tiempo suplementario. Su pareja, Amanda Araújo, publicó el video en su cuenta de Instagram, donde se lo ve festejando desaforadamente.

El brasileño se tiró de palomita sobre el parquet de su living, saltó y abrió los brazos frente al televisor, a pesar de que no era su selección la que estaba disputando la gran definición mundialista.

😅🇧🇷 Richarlison comemorando em casa o gol da Espanha sobre a Argentina.



🎥 Reprodução pic.twitter.com/VdJVBWuXHo — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 20, 2026

Cabe recordar que Richarlison no fue convocado por Carlo Ancelotti para este Mundial, exclusivamente por la decisión técnica del DT. Para colmo, Brasil no pudo superar los octavos de final, donde se despidió ante la sorprendente Noruega de Erling Haaland.

Los antecedentes de Richarlison vs. Argentina

Tras la final de los Juegos Olímpicos de Tokio, celebrados en 2021, Richarlison festejó la medalla dorada de la Canarinha con la frase “se busca rival en Sudamérica”, en relación a la eliminación en primera ronda de la Albiceleste. ¿Lo insólito? Argentina había ganado la Copa América en el Maracaná menos de un mes atrás. El delantero disputó ambos torneos.

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Más adelante, ese mismo 2021, pero por Eliminatorias, Richarlison se burló de la Selección Argentina por no haber podido disputar el duelo por decisión de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA). El atacante publicó un meme para burlarse de sus rivales.

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