Jugó con Maradona y ganó dos Copas América con la Selección Argentina: “No creo que volvamos a ver otro de la talla de Leo Messi”

Cuesta hacer un análisis cuando la angustia aún perdura. Ver el bosque detrás del árbol. En la tristeza, sin embargo, florece la capacidad de valorar, de registrar lo sufrido, lo bailado, lo celebrado. Así lo siente Sergio Vázquez también, que de Selección entiende mucho y sabe también de qué se trata esto de levantarse tras una adversidad. Él también levantó la Copa América dos veces. Y también vivió de cerca lo que fue la durísima despedida de Diego Maradona de la Selección en 1994. Y asegura en diálogo exclusivo con BOLAVIP: “Es la mejor selección de la historia”.

“Dentro de la tristeza que todos tenemos, creo que fue un Mundial muy positivo. No se jugó como jugaron en el Mundial anterior. Llámese que tenemos gente más grande o gente que no llegó bien físicamente o pormenores que hubo en el transcurrir del campeonato, pero no se llegó de la forma óptima como se llegó en el Mundial de Qatar. Yo creo que hubo muchas cosas durante el torneo, durante el Mundial, que algunas fueron ayudando, otras no tanto”, analiza el exdefensor.

-¿Por ejemplo?

–Las famosas épicas fueron hermosas porque lo de Egipto y lo de Inglaterra fue hermoso, pero también dejó un poco de mella, ¿no? Lo anímico del partido con Inglaterra, era tanta la tensión que uno tenía con ese partido por las malditas comparaciones que teníamos con el año 86, y fue tan grande eso que hicieron, que cuando uno termina el partido y termina victorioso, es como todo, se saca ese peso de encima que te hace relajar un poco y por ahí eso no ayudó tanto a la preparación del partido final. Aparte de que tuvimos un día menos de recuperación, que se notó y se notó mucho. Argentina creo yo que hizo todo lo posible para salir campeón, pero no se pudo. Enfrente tuvimos una selección que realmente fue admirable lo que hizo, demostró que está un peldaño por arriba de todas las selecciones en estos momentos porque lo demostró tanto en el semifinal como en la final donde no dejó que tanto Francia como Argentina patearan un tiro al arco. Eso es una cuestión de actitud y de trabajo.

-¿Cómo viste el partido?

Según cómo vos te sientas, después lo que demostrás en la cancha es cómo se arma el partido. España de entrada demostró que no iba a darle espacios a Argentina. Argentina salió jugando como está acostumbrada y nos han quitado varios balones cerca del área y eso es como que llega un momento en que te replanteás un poco; se están perdiendo pelotas muy cerca del área y es realmente peligroso. Yo creo que el estado físico de ellos estuvo mucho mejor que el nuestro. Nosotros, con todos los alargues que tuvimos y lo emotivo, parece una estupidez, pero no es una estupidez, lo emotivo, porque es algo complicado. Hicieron que realmente estuviéramos diezmados a la hora de la final. Y ellos tuvieron un juego atildado, no se desesperaron nunca; se les solucionó un poco con la expulsión de Enzo, también se les solucionó con la amarilla de Paredes, apenas entró, porque Paredes es el que nos hubiese llevado un poco más adelante a presionar y no lo pudo hacer porque ya estaba con una amarilla al minuto que entró. Fueron condicionamientos aparte de las lesiones: la de Cuti Romero, la de Licha Martínez, el cambio de Montiel. Vos te ponés a mirar todo eso y, por ahí, lo que tenías planificado con los dos cambios por los dos marcadores centrales, capaz que no lo hubiésemos hecho. Y hubiésemos puesto dos jugadores de refresco más adelante y hubiese sido distinto. Entonces, hoy con el diario de lunes, uno puede planificar y ver un montón de cosas que no se vieron durante el partido. Durante el partido se trató de sacarlo de la mejor forma posible. Yo creo que llegó un momento después de la expulsión de Enzo en que, con el predominio que ya tenía España, se pensó solamente en llegar a los penales, que era la vía más rápida porque no teníamos cómo hacerle daño a España. Por ahí en los últimos minutos, en el segundo tiempo reglamentario, eso de empezar a tirar centros, algún rebote te va a quedar y eso fue lo que pasó. No solamente nosotros, Francia tampoco les pateó al arco. Entonces ya es un método que tienen y que lo manejan muy bien.

Lionel Messi quedó a un paso del bicampeonato. (Foto: Getty)

-Y en el final se podría haber emparado con la de Simeone…

-No solamente con esa, en la de Marcos Senesi también, pero si vos me decís a mí si yo hubiese arriesgado tanto después, ir 0 a 0 y haber jugado así contra España, yo creo que tampoco lo hubiese hecho, porque cuando entra Otamendi, Oyarzabal le había hecho dos jugadas en las que se había tirado atrás y, sin tocar la pelota, se había dado vuelta y picado al vacío, y ya le había sacado mucha ventaja porque había mucho espacio entre sí. Entonces es como que también había que estar al resguardo de eso mientras íbamos a 0 a 0. Una vez que se quebró el partido, es como todo: uno sale a chocar, vas a meter centros al área y vas a tratar de empatarlo de cualquier forma. Nos había dado resultado contra Egipto y contra Inglaterra. Lamentablemente, se nos escapó por poco la de Senesi y la de Simeone, y eso fue lo que no nos dejó… Yo no me voy insatisfecho como la mayoría de la gente. Yo me voy súper satisfecho porque defendieron con las armas que tenían, es la realidad. No teníamos muchas armas. España había demostrado, no en los primeros partidos, pero sí después ya, cuando empezaron los mata mata, empezaron a demostrar que iba a ser muy difícil. Antes del partido semifinal dije que yo prefería a Francia y no a España, por más que Francia tuviera los nombres que tiene, porque a Francia sabíamos que era posible ganarle. Porque España tiene un juego muy parecido al nuestro y un juego donde tienen muchas duplas dentro del campo de juego que juegan en su mismo club. Entonces ya están acostumbrados y nosotros tenemos uno en cada pueblo, entonces iba a ser difícil; Francia iba a ser más directa, iba a molestar más, sí, e iban a tener más situaciones de gol, pero nosotros también hubiésemos tenido más tenencia de pelota, no hubiésemos corrido tanto y creo yo que eso nos hubiese dado muchas más posibilidades que con España, que nos mantuvo la pelota durante casi los 90 minutos.

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-¿Te sorprendió la salida de Paredes más allá de que ahora se supo que fue por lesión?

-Ya que se luchaba tanto en el medio, un jugador como Paredes hubiese sido muy importante. No puedo decir si hubiese sido lo mejor o lo peor, porque el que está en el día a día ahí es el cuerpo técnico, y el cuerpo técnico es el que sabe realmente por qué tuvo que hacer los cambios. Ahora, si hubiesen estado todos bien, si todos hubiesen estado en óptimas condiciones, a mí me hubiese encantado que jugara Paredes, por una cuestión de lucha en el medio campo y de recuperación, que él tiene mucha más recuperación que los demás. Y Nico González que entre en el segundo tiempo, que físicamente podría haber hecho diferencia. Pero por algo los cambios los hicieron, algo vieron, algo analizaron y nunca voy a decir que estuvo mal lo que hicieron, al contrario. Es fácil opinar desde afuera.

El post Mundial

–Scaloni adelantó que es posible que no siga después de diciembre, ¿creés que habrá un fin de ciclo?

-Empezar de cero no empezaría nunca. Después de tener una etapa tan grande durante ocho años donde se ganaron dos Copas América, una Finalíssima, fue campeón del mundo y subcampeón del mundo, no creo que haya que empezar de cero. Trataría de buscar algo en alguna similitud en lo que está pasando o alguien que pueda seguir ese régimen de entrenamiento, de pensamiento, para poder seguir con lo mismo, porque nos ha dado grandes resultados. Esta selección en ocho años fue la mejor de la historia; en cuanto a resultados y a juego, es la mejor de la historia. Nadie le podía reprochar nada porque jugaban bárbaro, ganaban todos los partidos, se ganaron las Eliminatorias, se ganaron las Copas América, se ganó la Finalíssima, se ganó un Mundial. Y aparte jugando bien, no es que se ganó por casualidades, fue y se ganó. Se ganó con autoridad, con juego, con todo. Entonces, creo que hay que seguir el mismo camino. Habrá que ver si Scaloni quiere o no quiere. O si alguno de los muchachos que está ahí al mando o de compañeros de Scaloni habrá hablado para quedarse. La verdad no lo sé, pero me parecería ilógico que arrancaran desde cero y con un estilo diferente.

La tristeza de Lionel Scaloni. (Foto: Getty)

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-¿Duele que el ciclo no pueda cerrarse con otra Copa del Mundo?

-No, a mí no. Sinceramente, haber terminado no coronando con otra Copa del Mundo no me molesta. El haber llegado a la final para mí fue más de lo que yo pensaba. Sinceramente, no. Si bien le tenía fe porque Argentina es Argentina y lo ha demostrado, no sé si todos tenían fe en que íbamos a llegar a una final. Hay una realidad: cuando Diego se retiró de la Selección, todos estábamos hipertristes porque sabíamos que se iba el diferente, alguien que fue diferente a todo, alguien que todo el mundo dijo que era el mejor del mundo. Y ahora uno también se pone muy mal con respecto a Lio por una razón. A este chico lo han castigado durante muchísimos años, medios argentinos, gente que no entendía nada, gente que no sabía lo que este pibe ha hecho para ponerse la camiseta de la Selección, las cosas que dejó de lado, los viajes que tuvo que hacer, los insultos que se ha comido con tal de seguir jugando con la camiseta celeste y blanca. Entonces hoy, que la gente haya reconocido que este pibe dejó todo por nuestro país, que hizo lo mejor y dio lo mejor, creo que es lo que él necesitaba, que si bien no necesitaba mucho, él necesitaba ese reconocimiento de poder irse con los brazos abiertos. Estoy abrazando a cada uno de nosotros porque el pibe dio todo. Dio todo, con 39 años jugó un mundial excepcional. No lo pudo coronar, pero demostró que con 39 años se puede seguir siendo competitivo, se puede estar a la altura, se puede jugar, es un ejemplo para cada uno de los chicos, que nunca hay que bajar los brazos. Las nuevas generaciones que vienen atrás en Argentina, no solamente en el fútbol, en cualquier deporte y o cualquier profesión, nunca hay que bajar los brazos.

En 1994, Diego Maradona jugó su último Mundial con la Selección Argentina. Después de aquel doping positivo, el equipo del Coco Basile cayó ante Bulgaria primero y Rumania después. Fue la despedida del Diez y también el cierre de un ciclo que incluyó cuatro Copas del Mundo con él. Y una sensación que duró muchos años: la de nunca volver a vivir algo así. Hasta que Leo…

“Mirá que yo lo amo a Diego, porque lo amo, porque fue mi compañero, fue mi amigo, mi capitán, fue todo lo que vos te imagines. Yo tengo que decir la verdad, que no creo que volvamos a ver otro jugador de la talla de este pibe. Ni acá, ni en el mundo entero, no creo que haya nadie que logre hacer lo que este pibe hizo con la pelota en los pies. Y ni hablar de lo que hizo sin una pelota de por medio, a nivel humano. Entonces, es muy difícil encontrar las palabras de agradecimiento a una persona que se mató por los colores de nuestro país, porque los argentinos somos argentinos de alma, y al mismo tiempo ha ayudado a tanta gente, a tantos chicos y ha ayudado a todo el mundo a tratar de salir adelante. Es muy difícil encontrar y conjugar todas esas cosas juntas. Entonces, creo que estamos en presencia del mejor jugador de la historia y por ahí no lo voy a ver yo, por ahí lo voy a ver desde el cielo, mucho más adelante. Si esto sigue igual, por ahí alguien se le parezca, pero como este pibe no creo que haya otro”.

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-¿Creés que esta fue la despedida de Leo de la Selección?

-Yo calculo que va a seguir jugando un añito más. Ojalá, Dios quiera que lo podamos seguir viendo un añito más. Como para retirarse tranquilo, para ver los partidos que juega si tiene ganas o no tiene ganas, yo lo bancaría a muerte. Ahora, si él toma la determinación de colgar los botines con la Selección, hoy en día no sé qué ganas puede llegar a tener, después del problema que tiene con el padre, por ahí se dedica mucho más a la familia y no tanto a los viajes. Por ahí eso también lo hace tomar una decisión apresurada. Todo lo que decida él está bien. Más no se le puede pedir. Todo lo que vimos lo dejó adentro de la cancha.

Todo es incógnita a partir de diciembre. Si seguirá Leo, si seguirá Scaloni, y el resto del plantel también empezará un nuevo camino pensando en el futuro. “De Leo puede ser que sea fin de ciclo, lo de Otamendi puede ser, él dijo que no juega más. Pero después, si vos te ponés a mirar nombre por nombre, Dibu puede seguir siendo tranquilamente el arquero de la Selección, porque la edad lo acompaña y el arquero es el que más prolongada tiene la vida futbolística. Después, los marcadores centrales son dos pibes: tanto el Cuti Romero como Lisandro son dos pibes, así que pueden seguir jugando. Los marcadores de punta ya tenemos a Medina, a Molina, tenemos a Giay, Montiel. Los del medio son todos pibes, Enzo, Mac Allister, muchachos jóvenes, no son gente muy mayor. Nico Paz, Thiago Almada. Tenemos un montón de jugadores que tienen ya muchos partidos en Selección. Y como dijo una vez Scaloni y el Ratón Ayala, del cual soy amigo, que lo llevan para que vayan teniendo roce con la Selección. Saber eso, ya te plantás en la cancha, y después de este Mundial se van a plantar en la cancha de otra forma. Y más con lo que le han demostrado los más grandes, cómo se plantaron en los partidos hiperdifíciles. Yo creo que tenemos una buena selección. Tenemos un gran equipo, el cual va a costar porque cuando digan la Selección Argentina y empiecen a salir del túnel y no veamos al chiquitito con la casaca número 10, con la cinta de capitán… Se nos va a piantar un lagrimón a todos. Porque estamos todos acostumbrados a eso. Que cuando no estaba él, sufríamos. Esa es la realidad. Si fuera por mí, le digo: ‘Vení cuando tengas ganas y, si querés tomarte vacaciones y después venís a jugar, venís igual’.

Hay un análisis, hay una tristeza y hay un deseo a futuro, sobre todo sabiendo lo duros que fueron aquellos años sin Diego hasta que Leo llegó. Que sea con unión y con apoyo a esta Selección que tanto ha dado en estos últimos ocho años.

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“Lo único que espero y lo único que anhelo es que ahora entiendan todos que va a ser un camino largo, un camino difícil, un camino duro y no empecemos como empezamos siempre a criticar, a despotricar contra el cuerpo técnico que venga o que siga. Ya este cuerpo técnico, si le toca seguir, ha demostrado y les ha tapado la boca a muchos de los detractores que tuvieron porque, no, la experiencia no la tenían, es verdad, pero sí tenían algo que nadie lo dijo nunca, que era tener pasillo de Selección. Los cuatro convivieron en ese predio durante tanto tiempo y sabían lo que les gustaba y no les gustaba a los jugadores de selección. Ellos arreglaron las cosas muy rápido, ya teniendo la experiencia y con el camino largo que hicieron. Han demostrado que a la hora de conjugar lo táctico, el juego y con lo humano se sacaron un 10 en todo, así que hay que tener cuidado de ahora en más con los simples detractores de siempre“.

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