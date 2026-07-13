El récord histórico que romperá Dibu Martínez en Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

En el partido estelar por la semifinal de la Copa del Mundo, el arquero entrará en la historia grande de la Albiceleste.

Este miércoles se vive uno de los partidos más calientes de la historia: la Selección Argentina se enfrenta a Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo 2026 por un lugar en el compromiso estelar. Con vistas al encuentro, Emiliano Martínez conseguirá un nuevo récord absoluto con la camiseta celeste y blanca, que lo posiciona por delante del resto.

Cabe recordar que ya consiguió romper marcas históricas que llevaban muchos años sin un dueño diferente. De hecho, se adueñó de una racha de 622 minutos sin recibir goles en la Albiceleste. Por otro lado y a raíz de su impacto, ganó el Guante de Oro en el Mundial 2022 y también en las Copas Américas 2021 y 2024, siendo claves durante los cotejos y en tanda de penales.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, en Argentina – Inglaterra, el Dibu superará a Ubaldo Fillol como el arquero de la Selección con más partidos disputados en Copas del Mundo. Ni bien salte al campo de juego para jugar la semifinal, Martínez llegará a las 14 presencias como guardameta del combinado nacional, cifra nunca antes alcanzada en certámenes de esta enorme categoría.

Hasta el momento, ya había igualado la cifra del Pato, pero ahora el récord solo será de su propiedad. Un dato importante a tener en cuenta es que, si bien solo jugó dos Mundiales, el hecho de que la Albiceleste haya alcanzado las instancias finales fue fundamental para que sume encuentros en su haber y más aún al ser titular indiscutido para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina. (Getty Images)

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Por otro lado, más atrás en el ranking histórico, se encuentra Sergio Romero que cuenta con un total de 12 partidos entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, que fue el último guardameta que defendió por mucho tiempo el arco del seleccionado nacional. A su vez, Nery Pumpido llegó a 9 cotejos durante sus participaciones entre la conquista de México 1986 e Italia 1990.

Aún más abajo en el listado de elite, están Sergio Goycochea y Antonio Roma, ambos con 6 encuentros cada uno pero en diferentes épocas. Más atrás todavía, aparecen Roberto Abbondanzieri y Daniel Carnevali con 5 compromisos. Vale resaltar que en total hubo 19 arqueros argentinos que sumaron minutos de juego en Copas del Mundo, desde 1930 hasta la actualidad.

Roberto Abbondanzieri, arquero de la Selección Argentina en el Mundial 2006. (Getty Images)

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Cuándo y dónde juegan Argentina – Inglaterra

El encuentro entre la Selección Argentina e Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Del otro lado del cuadro ya esperan Francia y España, que definirán el martes al primer finalista del torneo. Bien se sabe que será un partido caliente por la Guerra de Malvinas, que los futbolistas ya recordaron con cánticos.

El cuadro final del Mundial 2026