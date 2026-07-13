Revelan el diálogo entre Paredes y Scaloni en pleno duelo ante Suiza: “Lo pongo a Ota”

La Selección Argentina sufrió más de la cuenta para superar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 3 a 1. En los 90 minutos, el partido había terminado 1 a 1, por lo que todo se resolvió en el tiempo extra y allí apareció Julián Alvarez para romper la paridad con un gol de otro partido. Sobre el final, Lautaro Martínez liquidó el encuentro.

Uno de los momentos que se viralizó del partido fue la extensa charla que tuvieron Leandro Paredes y Lionel Scaloni en la pausa de hidratación del segundo tiempo. Allí, el mediocampista le explicaba al entrenador lo que veía dentro del campo y qué necesitaba para solucionar la situación que generaba que uno de los delanteros suizos quede fuera de su alcance.

El usuario de X @cra_ok hizo la lectura de labios del diálogo entre Paredes y Scaloni. Allí el mediocampista le indica que cuando un central suizo escalaba, él debía ir hacia la derecha, pero uno de los delanteros de Suiza quedaba sin marca. El entrenador le consulta si eso se podría solucionar con un central más y Paredes le indica que sí. Entonces, el elegido para entrar fue Otamendi, aunque eso finalmente no sucedió.

Así fue el diálogo entre Paredes y Scaloni

La charla de Leandro Paredes y Scaloni con un interprete de Audio. 😳🗣️ pic.twitter.com/B4gObA6nVA — Expe (@Expefutbol) July 13, 2026

Finalmente, este ajuste táctico no se hizo ya que Nicolás Otamendi recién ingresó en el segundo tiempo del tiempo extra en lugar de Cristian Romero. Esto se debió a que Suiza se replegó un poco más tras la expulsión de Embolo. Así y todo, es destacable cómo Lionel Scaloni escuchó a Paredes y analizó hacer ajustes en base a lo que el volante veía que estaba pasando.

Lionel Scaloni. (Foto: Getty).

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