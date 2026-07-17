El CEO del Colchonero dejó en claro que el proyecto del club es que la Araña continúe allí de cara a la próxima temporada.

Si bien el foco está puesto en el Mundial, en el fútbol europeo se realzaron grandes traspasos por estas semanas. Una de las grandes novelas del mercado de pases la protagoniza Julián Alvarez, que ya dejó en claro su deseo de salir de Atlético de Madrid, pero desde el lado del club no quieren saber nada, especialmente si la propuesta llega desde Real Madrid o Barcelona.

A través de un video que compartió Atlético de Madrid en sus rede sociales oficiales, Miguel Ángel Gil -CEO de la institución- afirmó: “Mi posición es clara, la posición del club es clara. Se la hemos transmitido al jugador, a sus representantes y al presidente del Barcelona. No tengo ninguna duda de que el Atlético es el mejor lugar del mundo para Julián, y de que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos que se quede”.

Además, agregó: “Recientemente escuché al presidente decir que la oferta que hizo al Atlético de Madrid no era ilimitada. Mi única respuesta es que nuestra respuesta es ilimitada. No queremos traspasarlo. No aceptamos una oferta de 100 millones, y no aceptaremos una de 150 millones ni siquiera de 200 millones”.

¿Qué pasará con Julián Alvarez?

Julián Alvarez declaró al inicio del Mundial que buscará una salida de Atlético de Madrid. Su deseo es jugar en Barcelona, pero desde el Colchonero dejaron en claro que eso no sucederá, por lo que resta saber si la Araña se queda en el elenco madrileño o si emigra ya que también está el interés del Arsenal y del Paris Saint Germain.

Se viene la final del Mundial

El próximo domingo a partir de las 16 horas, la Selección Argentina se medirá ante España por la final del Mundial 2026. Dicho encuentro será en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y es prácticamente un hecho que Julián Alvarez jugará desde el arranque en la ofensiva albiceleste junto a Lionel Andrés Messi.

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