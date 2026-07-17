Bellingham, tras quedar eliminado del Mundial por Argentina: “Lucho por encontrar palabras”

El mediocampista inglés no tuvo un buen partido ante la Albiceleste el pasado miércoles en Atlanta por la semifinal de la Copa del Mundo.

La Selección de Inglaterra hizo un muy buen Mundial en líneas generales. El pasado miércoles se toparon con Argentina y se quedaron a la puertas de jugar su segunda final en la historia. La grandeza de la Albiceleste, el temple, la garra y las ganas de ganar de los de Scaloni pudo más que la modesta propuesta de Thomas Tuchel y el duelo quedó 2 a 1 para el combinado sudamericano.

Jude Bellingham llegó al Mundial 2026 como una de las grandes figuras y si bien tuvo grandes encuentros, ante Argentina prácticamente no apareció. No sacó diferencias e inclusive en la previa del segundo gol de la Albiceleste, en una corrida por el sector izquierdo fue encerrado por Gonzalo Montiel y de allí vino el ataque que terminó con el gol de Lautaro Martínez.

Montiel ante Bellingham. (Foto: Getty).

Una vez finalizado el Mundial para la Selección de Inglaterra, el propio Jude Bellingham realizó un emotivo posteo en sus redes sociales en el cual agradecía a los hinchas ingleses que se trasladaron hasta Estados Unidos. También mostró la carta escrita a mano por el chofer del seleccionado en Kansas.

El mensaje de Bellingham en Instagram

A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista inglés que se desempeña en Real Madrid compartió: “Realmente estaba luchando por encontrar las palabras correctas para ayer y las últimas semanas, pero esto casi da en el clavo de nuestro conductor en Kansas.

Gracias por el increíble apoyo de vuelta a casa y a aquellos que gastaron su dinero ganado duro en viajar a Estados Unidos y ponerse detrás de nosotros. No dejes que la unidad y el amor que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Cuando estamos juntos podemos lograr grandes cosas… ¡Y lo haremos! ¡Los amo!”.

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La carta del chofer

En el mismo posteo, Bellingham compartió una carta que el chofer de la Selección de Inglaterra, Michael Chandler, le escribió al plantel. En la misma se destacan fragmentos como: “Ningún árbitro puede arrebatarte tu decisión. Ningún canto hostil puede ahogar tu voz. El mundo puede temblar, la noche puede arder, pero tu respuesta es la que define el desenlace”.

Además: “Inglaterra vistió con orgullo a Los Tres Leones, no persiguiendo la gloria pasajera, sino buscando una recompensa más noble: dominarse a sí mismos antes que impresionar a los demás“. Sin dudas, un gran gesto de un hombre que acompañó al combinado inglés durante su estadía en Kansas.

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El cuadro del Mundial 2026

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