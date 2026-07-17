El Millonario busca meterse entre los dieciséis mejores del certamen nacional, donde ya aguarda su próximo rival en una llave definida.

Lo cierto es que River, que inicia oficialmente el segundo semestre del año con la conducción técnica de Eduardo Coudet, y parte como gran favorito en el compromiso por los 16avos de final que se disputa este viernes en el Estadio Padre Ernesto Martearena de la ciudad de Salta. Pero el certamen más federal del país nos tiene acostumbrados a las sorpresas, y enfrente estará el aguerrido Aldosivi de Mar del Plata dirigido por Israel Damonte, que llega motivado tras eliminar a San Miguel en la ronda anterior.

Estadio Padre Ernesto Martearena (Getty Images).

Si gana River, ¿dónde y contra quien juega por los octavos de final de la Copa Argentina 2026?

Si River logra superar a Aldosivi en su cruce por los 16avos de final, su panorama para la próxima instancia ya está trazado en el cuadro del torneo:

El rival: El Millonario se enfrentará en los octavos de final ante Independiente Rivadavia . La Lepra ya se aseguró su lugar en esta llave tras dejar en el camino a Tigre.

El Millonario se enfrentará en los octavos de final ante . La Lepra ya se aseguró su lugar en esta llave tras dejar en el camino a Tigre. Sede, fecha y horario: Por el momento, no hay un estadio definido. Como es habitual en la logística de la Copa Argentina, la organización oficial del torneo anunciará la sede y la programación exacta del encuentro en las próximas semanas.

De esta manera, si el equipo de Eduardo Coudet avanza esta noche en Salta, ya sabe que le espera un clásico de alto voltaje frente al conjunto de Mendoza para meterse entre los ocho mejores del certamen nacional.

River e Independiente Rivadavia se enfrentaron en la edición 2025 de la Copa Argentina. (Getty Images)

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El cuadro de la Copa Argentina 2026