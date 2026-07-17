Otamendi no se olvidó de Di María antes de la final del Mundial: “Sos parte”

Las emociones están a flor de piel en el tramo final del Mundial 2026. El pasado miércoles, la Selección Argentina derrotó a Inglaterra y se ganó su plaza en la gran final, la cual jugará el próximo domingo ante España a partir de las 16 horas en Nueva Jersey. Por estas horas, Ángel Di María le dedicó un hermoso mensaje a los finalistas y Nicolás Otamendi tomó la posta, se lo respondió y le dejó en claro que él también forma parte de esto.

El mensaje de Di María

“No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerle cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo Argentino. Llevamos unos 5/6 años de gloria de pasión de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes.

A una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años. Yo solo quiero decirle muchas gracias por una nueva final y por todo lo que dan a los Argentinos. Me olvidaba de algo, sigan disfrutando que si ustedes disfrutan nosotros somos felices”, compartió Fideo en su cuenta de Instagram.

La respuesta de Otamendi

Nicolás Otamendi replicó el mensaje de Ángel Di María: “Te quiero mucho amigo y vos sabés muy bien que sos parte de nuestra historia y leyenda. Pasito a pasito”. Cabe recordar que Fideo formó parte de prácticamente todo el proceso junto al marcador central que tras la Copa del Mundo se sumará a River.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina y España por la final del Mundial 2026?

La Selección Argentina, que viene de dejar en el camino a Inglaterra de manera agónica, se verá las caras ante España el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16 horas. La final del Mundial se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en un duelo que promete ser impresionante.

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El cuadro del Mundial 2026

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