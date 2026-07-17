Aymeric Laporte se quejó del arbitraje en la previa de la final entre Argentina y España: “No se debería permitir”

El nacido en Francia pero nacionalizado español apuntó contra el juego brusco de los vigentes campeones y le agregó responsabilidad al árbitro.

El domingo se paraliza el ambiente del fútbol debido a la gran final de la Copa del Mundo 2026, que protagonizan la Selección Argentina y España, que buscarán conquistar la gloria una vez más. Con vistas hacia el partido estelar que define al nuevo campeón, Aymeric Laporte rompió el silencio y tiró frases que hicieron mucho ruido en la previa del encuentro.

Cabe recordar que el zaguero central nació en Francia pero decidió jugar para La Roja por una cuestión personal. En medio de ese contexto, desde hace años que se convirtió en una pieza fundamental dentro del equipo y es un titular indiscutido en la defensa, siendo clave en la salida con pelota dominada y aportando solidez, a sus 32 años recién cumplidos.

Aymeric Laporte, defensor de la Selección de España. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista en la previa de la final, Aymeric habló del arbitraje y fue contundente. “No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol“, manifestó Laporte en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el ex Manchester City expresó: “Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema“.

Inmediatamente después, el defensor redobló la apuesta y fue por más. “Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar“, aseguró frente al micrófono y la cámara. Luego, elevó aún más la temperatura y sentenció: “Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados“.

Leandro Paredes tras una dura entrada a Jude Bellingham en Argentina – Inglaterra. (Getty Images)

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Por otro lado, también sostuvo: “Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear“. Además, el zaguero central deslizó: “Es parte del trabajo del árbitro controlar estas cosas para que no le coman la tostada. Si un jugador o dos pueden hacerlo, el partido va a ser un descontrol“.

Por último, habló en nombre del plantel español y soltó: “Nosotros desde el principio del torneo hemos sido un equipo bastante noble en ese sentido“. También quiso diferenciarse de Argentina y tiró: “No somos de golpear al rival ni de hacer faltas locas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en este partido. Pero sí es verdad que dependerá mucho del arbitraje“.

Aymeric Laporte, defensor de la Selección de España. (Getty Images)

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Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

El partido ya tiene casi todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este domingo 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.