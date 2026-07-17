El equipo brasileño pondría a disposición de Atlético de Madrid una suma ampliamente superadora de la que acercó El Millonario.

Las ilusiones que tiene River por hacerse del fichaje de Thiago Almada podrían verse frustradas por una nueva irrupción del Flamengo, ahora con una oferta que supera considerablemente la que desde Núñez se había acercado al Atlético de Madrid por el 50 por ciento de su pase.

Es cierto que El Millonario ya mantuvo contacto directo con el jugador antes que viajara rumbo a Estados Unidos para disputar su segundo Mundial con la Selección Argentina. También que el club Colchonero había considerado suficientes los poco más de 20 millones de dólares que el club se comprometió a pagar. Pero la espera por una respuesta del ex Vélez dio tiempo al club brasileño de intentar una última maniobra.

Según avanzó el periodista César Luis Merlo, Flamengo cuenta con 30 millones de dólares para destinar al fichaje de Thiago Almada, lo que podría hacer que el Atlético de Madrid cambie de planes por la posibilidad no solo de recuperar la inversión hecha para su fichaje, que fue cercana a los 24 millones de dólares, sino además obtener una ganancia considerable.

Lo que no está en duda es la disposición del equipo español para desprenderse del futbolista de la Selección Argentina, quien si bien llegó como uno de los nombres más importantes que reforzaron el plantel de Diego Simeone hace un año, fue perdiendo lugar en la consideración del DT con el correr de la temporada.

El futuro de Thiago Almada se decidirá tras el Mundial.

Si el ofrecimiento de Flamengo se concreta, quedando la suma en cuestión lejos del gasto que puede permitirse El Millonario, la expectativa del equipo argentino se mantendrá en la presión que este pudiera ejercer por volver al fútbol argentino y no a Brasil, donde ya defendió la camiseta de Botafogo.

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Según había podido saber Bolavip, es precisamente el desafío deportivo que más seduce a Thiago entre las posibilidades que se le habían abierto para resolver su futuro, ya sea la de regresar al fútbol brasileño o la de incursionar en el fútbol saudí, una opción ya completamente descartada.

Los refuerzos que River ya cerró

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Lucas Beltrán

Rafael Santos Borré

Data clave

30 millones de dólares ofrece Flamengo para fichar al futbolista Thiago Almada.

ofrece Flamengo para fichar al futbolista Thiago Almada. River Plate propuso poco más de 20 millones de dólares por el jugador.

propuso poco más de 20 millones de dólares por el jugador. Atlético de Madrid invirtió cerca de 24 millones de dólares en su fichaje.