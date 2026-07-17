Con dos refuerzos: la probable formación de River vs. Aldosivi por Copa Argentina

Eduardo Coudet ya tendría definida la primera alineación del Millonario en la reanudación de la competencia oficial. Dos refuerzos serían titulares y dos esperarían entre los suplentes.

River disputará su primer partido oficial del semestre enfrentándose a Aldosivi este viernes desde las 21.45 en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El partido podrá verse en vivo y en directo por TyC Sports y tendrá a Andrés Gariano como árbitro principal.

El Millonario hizo pretemporada en Alicante, España, para prepararse para la reanudación de la competencia, pero en su regreso al país sufrió la lesión de Sebastián Driussi, delantero que Eduardo Coudet contaba como titular y que será baja por alrededor de tres semanas.

A falta de confirmación oficial, el reemplazante que habría elegido el DT para acompañar a Facundo Colidio en el ataque es Joaquín Freitas, por lo que dos de los nuevos refuerzos, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, esperarán a poder sumar minutos ingresando desde el banco de suplentes.

Las incorporaciones que sí estarían llamadas a hacer su debut jugando desde el inicio son Giovanni González, lateral derecho uruguayo que llegó procedente de Krasnodar; y Mauro Arambarri, mediocampista también charrúa que llegó desde el Getafe español.

Tras un irregular primer semestre, Colidio mantiene la confianza de Coudet.

La probable formación de River vs. Aldosivi

Eduardo Coudet habría decidido saltar al terreno de juego del Estadio Padre Ernesto Martearena con Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Mauro Aramabarri, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

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Cuatro refuerzos a disposición

Salvo Nicolás Otamendi, que recién se sumará cuando finalice su participación con la Selección Argentina en el Mundial, previas vacaciones, Eduardo Coudet contará con los otros cuatro refuerzos que concretó River para el semestre. Giovanni González y Mauro Arambarri iniciarían como titulares, mientras que Rafael Borré y Lucas Beltrán estarían en el banco de suplentes.

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