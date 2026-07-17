Boca hoy: mensaje de Leandro Paredes al plantel, aprobación para Leo Flores, Arruabarrena habló de Velasco y más

Boca encara el viernes 17 de julio con una sonrisa luego de haber iniciado el semestre con una victoria. El Xeneize le ganó a Sarmiento y ahora piensa en O’Higgins, que será el próximo rival en los playoffs de la Copa Sudamericana. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Paredes felicitó al plantel por la victoria

En conferencia de prensa, el Vasco se mostró contento por la actuación de sus dirigidos y reveló que Leandro Paredes, a la distancia y a 3 días de la final del Mundial 2026, estuvo atento al debut de este ciclo del equipo del cual es capitán.

“Recién terminó y ya había un mensaje de Leandro. Está ahí. Esperemos que el domingo pueda darnos una alegría ese grupo, que ya bastante nos han dado. Falta un paso y no soy de romper las pelotas, más teniendo en cuenta que está en el Mundial y jugando etapas decisivas. El que rompe las pelotas siempre es él, je. Salgo del vestuario y ya había un mensaje felicitando a todo el grupo”, explicó el DT.

Los hinchas de Boca quedaron fascinados con la actuación de Leonel Flores

Boca arrancó el segundo semestre con el pie derecho, derrotó a Sarmiento en el Estadio Marcelo Bielsa y se metió en los octavos de final de la Copa Argentina, donde ahora tendrá que enfrentar a Vélez. En el primer juego oficial de la vuelta de Rodolfo Arruabarrena, hubo un buen rendimiento de sus dirigidos, pero el que se destacó por sobre el resto fue Leonel Flores.

El juvenil nacido en Béccar tuvo su estreno en la máxima categoría del fútbol argentino y también se dio el lujo de convertir su primer gol como profesional. A pesar de que es centrodelantero, formó la dupla de ataque con Miguel Merentiel, ya que el Vasco pretende jugar con dos puntas, y dejó muy buenas impresiones en los hinchas.

La curiosa defensa del Vasco Arruabarrena a Alan Velasco

Alan Velasco arrancó el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como titular y le pagó con un gol en la victoria de Boca sobre Sarmiento por la Copa Argentina. El ex Independiente tuvo un buen partido y fue determinante para la victoria. El DT se encargó de reconocerlo en la conferencia de prensa.

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“Es un chico que trabaja muy bien, que lo sufre. El problema de Alan es que salió 10 palos, pero lo va a asumir. Lo vamos a ayudar“, reconoció el estratega, hablando sin filtro sobre lo difícil que fue para el jugador vestir la camiseta sabiendo la inversión que hizo el club por él.