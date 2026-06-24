Gianni Infantino explicó por qué se hace el cooling break en el Mundial 2026: “Quiero enfatizar esto”

El presidente de la FIFA habló respecto a la pausa de hidratación de tres minutos que tiene cada tiempo de los 104 partidos del certamen.

Desde el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, una de las polémicas que se generó fue la presencia del cooling break debido a que promediando los 23 minutos de cada tiempo el partido se para por tres minutos para que los jugadores puedan refrescarse.

Esta decisión de FIFA generó polémica debido a que varios entrenadores, entre ellos Lionel Scaloni, la criticaron públicamente al afirmar que detiene el juego. Referido a esto, Gianni Infantino, presidente del ente regulador del fútbol a nivel internacional, explicó por qué lo impusieron para este certamen.

“La razón principal es el calor. Pero lo que nos importa aún más es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones”, inició Infantino para justificar la inclusión del cooling break a lo largo de los 104 partidos de la Copa del Mundo.

Siguiendo por la misma línea, agregó que la intención es que los dos equipos que se enfrentan puedan jugar bajo las mismas condiciones: “Se basa puramente en la equidad deportiva y en los méritos deportivos. Quiero enfatizar esto. No se trata de dinero”.

Por otro lado, explicó que el cooling break no le trae beneficios económicos a la FIFA, a pesar de que las transmisiones van a pausas durante este parate: “No hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación”.

Y cerró para ponerle un punto final a esta discusión: “Los broadcasters, tal vez generen más, pero no lo sé. Así que, esto no es un tema financiero para nosotros. Para nosotros, es puramente un asunto deportivo”.

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La queja de Scaloni por los cooling break

“Se para el partido constantemente. Eso hace que, a lo mejor, se le dé una mano al equipo teóricamente más débil. Tienen más tiempo para recuperar, para preparar cosas que antes no había… Igual también vienen bien para el que pretende atacar, porque te da tiempo a corregir”, dijo el entrenador de la Albiceleste al respecto en conferencia de prensa.

“Con las pausas se hace más cortado. Se hace raro. Eso de cuatro tiempos parece casi irreal. Pero bueno, se ha hecho y acá estamos. Lo que se hace en un entretiempo se hace ahí también. Todavía no es normal para nosotros“, agregó.

Datos claves

Gianni Infantino justificó el cooling break por el calor y la equidad deportiva.

justificó el cooling break por el calor y la equidad deportiva. Lionel Scaloni criticó la medida afirmando que el partido se para constantemente.

criticó la medida afirmando que el partido se para constantemente. El cooling break dura tres minutos en cada tiempo y se aplica en 104 partidos mundiales.