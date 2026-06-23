En medio del Mundial 2026, Francia anunció la muerte de la madre de Deschamps: la decisión del DT

La noticia golpeó a la delegación francesa, que ya planea sus próximos días de trabajo sin el entrenador.

La Selección de Francia atraviesa un arranque positivo en el Mundial 2026, con la clasificación asegurada a los 16avos de final. Tras su segunda victoria, la delegación del combinado europeo se vio golpeada este martes por el fallecimiento de la madre de Didier Deschamps.

A través de un comunicado oficial, la Federación Francesa de Fútbol confirmó esta información y anunció que el entrenador está viajando hacia su país natal para asistir al funeral de su madre, Ginette Deschamps, que tenía 87 años.

“Didier Deschamps no podrá supervisar los entrenamientos previos al partido entre Noruega y Francia. Tampoco estará en el banquillo en el último partido del Grupo I del viernes. El seleccionador nacional se enteró esta mañana del fallecimiento de su madre y regresará a Francia para asistir a su funeral”, confirmó la FFF.

Y añadió: “De acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ​​quien se encuentra actualmente en la concentración de la selección francesa, Deschamps ha confiado al segundo entrenador, Guy Stephan, la responsabilidad de dirigir al equipo hasta su regreso”.

Deschamps con Dembélé ante Irak. (Foto: Getty)

“En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación”, le deseó la FFF a su entrenador.

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Sin Deschamps, Francia se prepara para enfrentar a Noruega

Luego de las victorias ante Senegal e Irak, el equipo finalista en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo afronta su partido más importante de la fase de grupos. Ante Noruega, el viernes 26 de junio en Foxborough, se jugará por el primer puesto de la zona.

Debido a las lamentables noticias, Deschamps no estará disponible para dirigir al equipo en los próximos entrenamientos y tampoco estará en el choque ante los nórdicos. Su asistente, Guy Stephan, se hará cargo hasta el regreso del entrenador, cuando esté listo.

Datos clave

Fallece Ginette Deschamps a los 87 años , madre del entrenador francés Didier Deschamps.

, madre del entrenador francés Didier Deschamps. Guy Stephan asume como entrenador temporal tras el viaje del seleccionador al funeral.

temporal tras el viaje del seleccionador al funeral. Francia enfrentará a Noruega el viernes 26 de junio en la ciudad de Foxborough.