Granit Xhaka encabezó la lista de jugadores de Suiza que se rindieron ante Messi: “Un privilegio ser parte”

El capitán y varios futbolistas del seleccionado europeo mostraron enorme respeto por el goleador de la Copa del Mundo antes de enfrentarlo en Kansas City.

Con el triunfo por penales ante Colombia en Vancouver, la Selección de Suiza se ganó la oportunidad de tomarse revancha por aquella eliminación a manos de Argentina en los octavos de final del Mundial de Brasil en 2014. Granit Xhaka fue protagonista de aquella derrota en la prórroga y aunque quiere que esta vez la historia se cuenta de manera diferente, encabezó la lista de futbolistas suizos que se rindieron ante lo conseguido por Lionel Messi desde aquel entonces a la fecha.

“No se si podremos detenerlo durante 90 o 120 minutos. Para mí, y para todos nosotros que jugamos en la Era de Messi, es un privilegio enfrentarlo. Es un privilegio jugar en la Era de Messi y es un privilegio ser parte de su historia”, manifestó el capitán del seleccionado europeo.

Aunque de inmediato advirtió: “Disfrutaremos de este partido, con total seguridad. Pero también queremos mostrar la personalidad de Suiza y hacer que las cosas sean extremadamente difíciles tanto para él como para toda la Selección Argentina”.

Pero no fue Xhaka el único jugador de Suiza que destacó la influencia que todavía tiene Messi a sus 39 años. Breel Embolo, autor de dos goles en este Mundial, lo destacó como “el mejor jugador de la historia”, mientras que Remo Freuler no ocultó su entusiasmo al poder enfrentarlo por primera vez, destacando que “es un gran honor jugar contra un futbolista de su calibre”.

Granit Xhaka, el líder futbolístico de Suiza.

Cedric Itten también hizo referencia al máximo goleador en la historia de los Mundiales: “No hay nada mejor que jugar contra Argentina y Lionel Messi en un Mundial. Está en un estado de forma excepcional y tenemos que estar muy preparados para los cuartos de final. Pero este torneo demuestra que cada partido es igualado; en cada encuentro hay posibilidades para ambos equipos. Creo que tenemos una plantilla de una calidad increíble. Estamos deseando jugar en Kansas City”, manifestó.

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El DT de Suiza ve una gran oportunidad contra Argentina

Murat Yakin, entrenador de la Selección de Suiza, cree que su equipo tiene una gran oportunidad de hacer historia en el Mundial ante la Selección Argentina. “Jugamos contra el campeón del mundo. No hay más lindo que tener esta oportunidad. Pero también se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable“, señaló.

Y agregó: “Creo que nos hemos ganado ese respeto y nos lo hemos trabajado. Va a ser un partido interesante en lo táctico. Podemos desafiar al campeón del mundo. Para una nación como Suiza no hay nada más lindo que jugar unos cuartos de final contra Argentina. Así que la expectativa es enorme. Creo que todavía necesito un par de horas o un día para asimilarlo”.

Data clave

Suiza jugará los cuartos de final contra Argentina en Kansas City.

jugará los cuartos de final contra Argentina en Kansas City. Lionel Messi tiene 39 años y recibió elogios de los jugadores suizos.

tiene 39 años y recibió elogios de los jugadores suizos. Vancouver fue la sede donde Suiza eliminó por penales a Colombia.