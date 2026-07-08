Aunque los estudios que se realizó despejaron los peores temores, sigue siendo una incógnita la presencia del goleador del seleccionado suizo en cancha el próximo sábado.

El próximo sábado 11 de julio en Kansas City, Argentina y Suiza decidirán el último de los boletos a las semifinales del Mundial 2026 y lo ajustado que se volvió en calendario en el tramo decisivo de la competencia hace que en el seleccionado europeo haya preocupación por no poder contar con quien viene siendo su máxima figura en el certamen: Johan Manzambi.

Una contusión en la rodilla que sufrió en el entrenamiento previo al duelo ante Colombia lo dejó afuera de ese compromiso de octavos de final y el propio entrenador Murat Yakin dijo que si está en condiciones de enfrentar al equipo de Scaloni será “con lo justo”.

Claro que la sensación en el seleccionado suizo es de mayor alivio que lo que se había temido antes que el futbolista del Friburgo, autor de 3 goles y 2 asistencias en lo que va de la Copa del Mundo, se realizara una resonancia magnética que descartó cualquier rotura o distensión ligamentaria.

Así y todo, Manzambi acudió al BC Palace de Vancouver portando una rodillera de protección, para presenciar el sufrido encuentro de octavos de final ante Colombia. “Su ausencia fue un shock para todos. Lo lamentamos. Toda selección quiere contar con su mejor jugador”, fueron otras de las referencias que hizo el entrenador a la ausencia del número 9.

Manzambi llevó una Copa del Mundo al partido entre Suiza y Colombia.

¿Podrá o no jugar Manzambi ante Argentina?

Aunque en el seleccionado suizo aseguran que Manzambi no viene sintiendo dolor en la rodilla, el jugador corre una carrera contrarreloj para poder ser parte del duelo ante Argentina, porque deberá ver cómo responde a la exigencia de los entrenamientos previos para confirmar si podrá o no estar a la altura de la intensidad que demandará el cotejo en Kansas City.

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“No puedo decir si sería médicamente justificable. Desde luego, esperamos que sí, pero solo si tiene sentido y no hay riesgos”, fueron las últimas declaraciones de Yakin en relación a esa posibilidad de recibir el aporte de su máxima figura para intentar despachar de la competencia a los defensores del título.

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