Jacob Shaffelburg, el ‘Messi marítimo’ que sueña en grande con Canadá en el Mundial 2026

Es uno de los rivales más recurrentes del ídolo argentino y tiene un objetivo concreto para los norteamericanos en la cita máxima del fútbol.

El 11 de junio comenzará el sueño de 48 equipos en el Mundial 2026. En esta oportunidad, la expansión y el cambio de formato invita a más combinados a mezclarse en la pelea y la Selección de Canadá buscará un resultado histórico en su tercera participación, esta vez como anfitrión junto a Estados Unidos y México.

Aunque el conjunto norteamericano cuenta con figuras en las principales ligas de Europa, uno de sus jugadores más conocidos por los argentinos, y también por Lionel Messi, es Jacob Shaffelburg. El extremo de 26 años está listo para disputar su primera cita mundialista.

Shaffelburg es apodado el ‘Messi marítimo’ por haber nacido en Nueva Escocia, una de las tres Provincias Marítimas de Canadá, sobre el Océano Atlántico. Kentville, su pueblo natal, supera apenas los 6 mil habitantes según el último censo.

El canadiense comenzó su carrera en el TFC Academy de su país y luego se hizo notar en el Black Rock de las categorías menores de Estados Unidos. Eso lo llevó a Toronto FC, su puerta a la MLS. Fue en Nashville SC donde dejó su huella y se convirtió en un rival recurrente de Inter Miami. Sin embargo, este año dio el salto a Los Ángeles FC por una transferencia de un millón de dólares. En California ahora comparte equipo con figuras de la talla de Hugo Lloris y Heung-min Son.

Jacob Shaffelburg en LAFC con la #7. (Foto: @LAFC)

11 enfrentamientos ante Lionel Messi en los últimos 3 años

Los caminos de Inter Miami y Nashville se cruzaron constantemente desde que la Pulga arribó a la Florida. Solamente entre estos equipos, Shaffelburg y Messi se vieron las caras en 9 ocasiones desde mediados de 2023 hasta la fecha con un contundente saldo a favor para el argentino.

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Aunque el canadiense logró anotar 3 goles ante el equipo del ídolo argentino, las Garzas ganaron 6 de estos duelos, con 2 empates restantes y solo una victoria para los de Tennessee. Los dos compromisos restantes se dieron a nivel internacional, ante los campeones del mundo.

¡INFERNAL golazo de Shaffelburg para su doblete y el 2-0 ante el Inter Miami de Messi!



📺 La CONCACAF Champions Cup, por #StarPlusLA pic.twitter.com/P9Hr9MolBj — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2024

Shaffelburg vs. Messi en la Copa América 2024

Curiosamente, el extremo norteamericano se encontró con el argentino en la fase de grupos de la Copa América 2024 que tuvo final feliz para los de Lionel Scaloni. Pero no quedó todo allí, ya que la Selección de Canadá alcanzó las semifinales, cayendo por 2-0, al igual que en la primera ronda, ante la Albiceleste.

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Shaffelburg ante Montiel en la Copa América 2024. (Foto: Getty)

El claro objetivo de Canadá en el Mundial 2026

Por primera vez, el elenco norteamericano será anfitrión de una cita mundialista y llega en su mejor forma histórica. Para tener referencia, en sus anteriores presentaciones (México 1986 y Qatar 2022) sumó solamente derrotas, por lo que rescatar algún punto ya posicionaría esta participación como la mejor desde su fundación.

Las semifinales en la Copa América 2024 marcan que Canadá está para algo más y que puede soñar con la clasificación a los 16avos de final. El empuje de su público será importante, además del estado físico de sus principales figuras: Alphonso Davies, Jonathan David y Tajon Buchanan, entre otras.

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El calendario de Canadá en el Mundial 2026

Canadá vs. Bosnia – 12 de junio – 16hs – BMO Field (Toronto)

Canadá vs. Qatar – 18 de junio – 19hs – BC Place (Vancouver)

Canadá vs. Suiza – 24 de junio – 16hs – BC Place (Vancouver)

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