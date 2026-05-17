Jugó para Alemania y supo enfrentar a ladrones armados: Sead Kolasinac, figura de Bosnia en el Mundial 2026

El defensor defendió a Mesut Ozil de un asalto, en 2014 enfrentó a la Selección Argentina y ahora jugará la Copa del Mundo.

Sead Kolasinac es uno de los nombres pesados de la lista de convocados de la Selección de Bosnia y Herzegovina, que será protagonista en la Copa del Mundo 2026. Si bien se trata de una de las principales figuras del elenco de los Balcanes, su historia es poco conocida y cuenta con particularidades muy sorprendentes que llaman la atención de todo el ambiente del fútbol y del deporte.

Nació en Alemania, el 20 de junio de 1993 en la ciudad de Karlsruhe, su padre es de Montenegro y su madre bosníaca, es decir de una etnia específica cuya religión es el islam. Además, vivió toda su infancia y adolescencia en el país germánico, donde comenzó su camino y luego se convirtió en futbolista profesional hasta llegar a jugar en el Arsenal de la Premier League.

Sead Kolasinac, en su etapa en Arsenal. (Getty Images)

Antes de su nacimiento, la familia emigró por cuestiones laborales, ya que su padre trabajaba en una fábrica de Mercedes Benz. Allí, se formó en la divisiones inferiores de Karlsruhe, luego tuvo un breve paso por Hoffenheim y también por la cantera de Stuttgart. Su proceso de formación lo terminó en Schalke 04, donde debutó profesionalmente y dio a conocer su nombre al mundo.

El lateral y central izquierdo de mucha potencia y marca férrea dio el gran salto en 2017, cuando arribó a Arsenal y conquistó 3 títulos: Community Shield 2017 y 2020 y la FA Cup 2020. A principios de 2022 cambió de rumbo dentro de la elite europea y pasó fugazmente por Olympique de Marsella, antes de llegar a Atalanta, donde está ahora y ya ganó la UEFA Europa League 2024.

Sead Kolasinac, defensor de Atalanta. (Getty Images)

Publicidad

Un hecho inusual que marcó la carrera de Sead y lo transformó en famoso en todo el planeta, ocurrió hace exactamente 7 años. Lo cierto es que en 2019 Kolasinac intercedió en un robo a mano armada y logró la huida de los ladrones. El suceso transcurrió en las calles de Londres y la víctima del asalto era Mesut Ozil, su compañero en Arsenal por aquel entonces.

El talentoso estaba en su vehículo y quisieron robárselo en plena vía púbica y a la luz del día. Sin embargo, el nacionalizado bosnio se enfrentó a los delincuentes a puño limpio y consiguió que se den a la fuga, despejando así el peligro de la situación de inseguridad en la capital de Inglaterra. Tras dicho acontecimiento, su nombre resonó por todo el mundo al viralizarse el video del hecho.

Streets will never forget when Kolasinac single handedly fought robbers to protect Ozil. pic.twitter.com/rSOLvcX7Dl — Forever Arsenal (@ArsenalN10) March 21, 2026

Publicidad

Cabe recordar que jugó ante la Selección Argentina en el Mundial 2014. En el partido que abrió el grupo, el combinado albiceleste se midió ante un desconocido elenco bosnio y se impuso en el resultado demostrando la diferencia de jerarquía. En aquel cotejo, Kolasinac marcó a Lionel Messi por sus características como futbolista, aunque el astro convirtió un gol.

Sead Kolasinac, defensor de Bosnia y Herzegovina. (Getty Images)

Vale resaltar que el seleccionado europeo comparte el grupo C con Canadá, Suiza y Qatar. Si bien no será sencillo, intentará meterse entre los clasificados para estar en los dieciseisavos de final del certamen más importante del planeta. Vale resaltar que su debut será el 12 de junio frente al local en el BMO Field, ubicado en la reconocida ciudad de Toronto, para dar inicio a la zona.

Publicidad

La lista de convocados de Bosnia y Herzegovina

ARQUEROS : Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić DEFENSORES : Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Amir Hadžiahmetović.

: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Dennis Hadžikadunić, Nidal Čelik, Amir Hadžiahmetović. VOLANTES : Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.

: Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. DELANTEROS : Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković, Edin Džeko.

: Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković, Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez