Álbum virtual PANINI del Mundial 2026: lista de códigos para canjear sobres gratis hoy

Los cromos del Mundial 2026 se puede completar desde la app oficial y existen distintos códigos promocionales para conseguir sobres extra gratis todos los días.

El furor por el Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 continúa expandiéndose entre los fanáticos del fútbol y los coleccionistas. Tal como ocurrió en Qatar 2022, la versión digital volvió a convertirse en una de las grandes atracciones de la previa mundialista y permite conseguir figuritas gratuitas todos los días tanto desde la aplicación oficial como desde el sitio de FIFA.

Cada usuario recibe dos sobres diarios de regalo, con cinco figuritas en cada uno. Sin embargo, el sistema también habilita códigos promocionales especiales que permiten desbloquear paquetes extra y acelerar mucho más rápido el progreso dentro del álbum. De esa manera, se pueden abrir hasta cuatro sobres por día.

Código Panini de hoy para conseguir sobres gratis

Otro de los métodos más utilizados para conseguir recompensas adicionales es ingresar al sitio oficial de Coca-Cola, iniciar sesión y hacer uso de los códigos diarios que la marca entrega a los usuarios para canjear en el álbum virtual. En ese sentido, el código disponible para este domingo 17 de junio es:

NPTJ7MY4TKD4

Para utilizarlo, simplemente hay que ingresar al apartado de canje dentro del Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026 y pegar el código correspondiente. Automáticamente se acreditará un nuevo sobre en la cuenta del usuario.

No obstante, estos códigos son de uso personal, y si bien se canjean de la misma forma, sólo se pueden usar una vez en una cuenta. Por eso, una vez canjeado, será desactivado.

El álbum virtual también es furor entre los fanáticos.

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Todos los códigos universales del Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026

Al margen de los códigos diarios que se consiguen a través de Coca-Cola, también existen distintos códigos universales que comenzaron a revelarse oficialmente durante las últimas semanas. Estos pueden utilizarse una sola vez por cuenta y permiten desbloquear sobres adicionales completamente gratis.