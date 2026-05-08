A 34 días del Mundial 2026, Bayern Múnich confirmó la lesión de Alphonso Davies: “Varias semanas de baja”

La estrella de Canadá se hizo estudios y quedó descartado para el resto de la temporada. Alarma en uno de los anfitriones de la Copa del Mundo.

A falta de poco más de un mes para el inicio del Mundial 2026, la Selección de Canadá encendió las alarmas con la lesión de Alphonso Davies. Bayern Múnich confirmó que el lateral izquierdo estará de baja durante varias semanas, a solo 34 días del inicio del certamen y a 35 del debut de su país ante Bosnia.

De acuerdo al comunicado médico emitido por el club alemán, se confirmó que el lateral izquierdo sufrió el problema muscular en el muslo izquierdo. El mismo se produjo durante su estadía en cancha en el encuentro ante París Saint-Germain, donde ingresó a falta de 22 minutos para el final.

“Alphonso Davies sufrió el miércoles una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Así lo ha confirmado la exploración realizada por el departamento médico del FC Bayern. El internacional canadiense estará de baja varias semanas“, fue el escrito del conjunto bávaro.

Si bien Bayern no dio precisiones en cuanto a la recuperación del jugador, se presume que ya no tendrá más acción en la temporada, teniendo en cuenta que solo quedan dos partidos de Bundesliga y la final de la DFB Pokal. Todo esto se disputará dentro de los próximos 15 días.

Canadá, preocupada por Davies

La lesión de Davies despierta una preocupación total en Canadá, teniendo en cuenta que es su máxima figura y capitán. Allí suma 58 presencias oficiales, con un saldo de 15 goles y 18 asistencias representando a su país en Mundiales, Eliminatorias, Copa América, Gold Cup y otras competiciones.

En las últimas horas, FIFA confirmó que las listas de las 48 selecciones participantes de la Copa del Mundo serán oficiales el martes 2 de junio, aunque se espera que varias federaciones den a conocer a sus 26 convocados antes de esa jornada.

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El fixture de Canadá en la fase de grupos

Viernes 12 de junio – 16.00: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

vs. Bosnia y Herzegovina Jueves 18 de junio – 19.00: Canadá vs. Qatar

vs. Qatar Miércoles 24 de junio – 16.00: Suiza vs. Canadá

En síntesis