Khusanov, el indomable defensor que conquistó a Guardiola, jugó en Argentina y lidera a Uzbekistán en su primer Mundial

El jugador de Manchester City fue rival del seleccionado argentino en la Copa del Mundo de 2023. Un año después participó de los Juegos Olímpicos de París y ahora disputará su primer Mundial de mayores.

Quienes en mayo de 2023 hayan asistido al Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, o al Malvinas Argentina de Mendoza, quizás lo hayan descubierto incluso antes que Josep Guardiola, quien en enero de 2025 lo recibiría en Manchester City como el primer futbolista uzbeko en llegar a la Premier League.

Sucede que Abdukodir Khusanov participó del Mundial Sub 20 que se celebró en Argentina e incluso compartió grupo con el equipo que dirigía Javier Mascherano, que derrotó a Uzbekistán 2-1 en el debut. Para ese entonces, el defensor militaba en el Energetik-BGU Minsk de Bielorrusia, un club que había comenzado a detectar talentos a muy bajo costo en territorios de Asia Central que habían sido parte de la antigua Unión Soviética.

Esa fue la ruta atípica que transitó para llegar a la élite del fútbol europeo, porque días después de su participación con el seleccionado uzbeko en la Copa del Mundo que se realizó en suelo argentino fue fichado por el Lens francés en apenas 450 mil euros. “Me sorprendió que jugara como un jugador de 25 años, no como uno de 19. Nos sorprendió al instante con su técnica y su físico”, supo declarar Frank Eze, entrenador del equipo, tras su debut en Francia.

Uzbekistán estaba construyendo a un futbolista de élite y no era casualidad que de su mano llegaran los logros más importantes en la historia del seleccionado, como los dos campeonatos continentales en categoría Sub 20 y Sub 23, la clasificación al mencionado Mundial que organizó Argentina y también a los Juegos Olímpicos de París, en 2024.

Abdukodir Khusanov en acción durante el último amistoso ante Canadá.

Tan bien salieron las cosas para Khusanov durante su año y medio en Francia que Manchester City se gastó 40 millones de euros para reforzar la zaga del equipo de Josep Guardiola para el tramo final de la temporada 2024/2025. Un negocio redondo para Lens, que no había invertido ni un millón en contratarlo.

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“Jugó muy bien contra Chelsea, Orient, Newcastle, Madrid y Liverpool. Puede ser un gran jugador en el futuro. Tiene un gran potencial. Es rapidísimo y cuenta con un gran manejo del balón. Debe mejorar su toma de decisiones, pero es cuestión de edad”, había reconocido el entrenador español tras los primeros partidos del uzbeko en el City.

Pero no todo iba a ser tan fácil para Khusanov, que a medida que se encaminaba a conseguir la clasificación de la Selección de Uzbekistán a su primer Mundial de mayores, perdía terreno con los Citizens a causa de algunas lesiones y de una personalidad un tanto hermética que no le permitía terminar de habituarse al vestuario.

Tan particular es el modo de desenvolverse del defensor de 22 años que hace solo unos meses el propio Pep reveló que recién estaba aprendiendo a comunicarse en inglés: “No habla como William Shakespeare, ¡pero cada vez lo hace mejor! y entiende lo que queremos”, bromeó después que fuera elegido como el mejor jugador del City en marzo.

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La esperanza uzbeka

De la mano de Abdukodir Khusanov, la Selección de Uzbekistán consiguió la clasificación a su primer Mundial de mayores, en el que compartirá el Grupo K con Portugal, Colombia y la República Democrática de Congo. Aseguró su boleto con holgura, finalizando en la segunda posición del Grupo A en la tercera ronda de las Eliminatorias Asiáticas, por detrás de Irán, lo que ya en junio del año pasado le garantizó su boleto.

Khusanov logró conquistar a Guardiola.

El defensor no se perdió ni uno solo de los 14 partidos del seleccionado uzbeko en la Eliminatoria y solo en dos de ellos ingresó desde el banco de suplentes. Su capacidad para liderar la defensa fue clave para un equipo que se hizo fuerte en esa faceta, concediendo solo 8 goles en todo su camino hacia la Copa del Mundo.

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“El potencial y las capacidades internas de Abdukodir son muy altos. No es casualidad que haya jugado en el Manchester City bajo un gran entrenador como Pep Guardiola. Esto es prueba de su talento”, dijo recientemente Fabio Cannavaro, entrenador del seleccionado uzbeko, campeón mundial con Italia en 2006 y único defensor en ganar el Balón de Oro.

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