Cristiano Ronaldo anotó para Portugal en el Mundial 2026 y quedó muy cerca de los 1.000 goles

El Bicho anotó un nuevo tanto y sigue soñando con la posibilidad de llegar lo antes posible a la gran cifra de 1.000 goles.

En su sexta participación de la Copa del Mundo, y con tan solo 41 años, Cristiano Ronaldo volvió a escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol: anotó un nuevo gol con la camiseta de Portugal, esta vez ante Uzbekistán, y así se acercó mucho más al hito de los 1.000 tantos.

Luego de no poder convertir en el debut frente a la República Democrática del Congo, el nacido en Madeira dejó en claro que la competencia mano a mano que tiene con Lionel Messi no iba a quedar tan fácil para el argentino, que lleva cinco goles en la máxima competencia futbolística.

Con el elenco portugués volcado en ataque, donde hubo un buen desborde de João Cancelo, el Bicho se movió muy bien dentro del área para sacarse la marca de encima y estampar un violentísimo remate con su pierna derecha.

El repertorio del ex Manchester United y Real Madrid no quedaría solamente en el primer tanto que anotó, sino que aprovecharía un contraataque para estampar el 3-0 antes de que el cronómetro alcanzara los 40 minutos de la etapa inicial. Así, estiró su racha goleadora para seguir liderando la carrera en la que solamente tiene un rival: la Pulga Messi.

A raíz de este doblete no solo alcanzó los 975 tantos en toda su carrera, sino que también llegó a los 10 festejos en el certamen, donde convirtió en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

El primer gol de Cristiano Ronaldo vs. Uzbekistán

¡GOL DEL BICHO!



A los 6', Cristiano Ronaldo puso el 1-0 de Portugal ante Uzbekistán. pic.twitter.com/PwhpXm8PD3 — TyC Sports (@TyCSports) June 23, 2026

Publicidad

El segundo gol de Cristiano Ronaldo vs. Uzbekistán

¡DOBLETE DEL BICHO Y GOLEA PORTUGAL!



A los 39', Cristiano Ronaldo puso el 3-0 ante Uzbekistán. pic.twitter.com/JfttbjdmkS — TyC Sports (@TyCSports) June 23, 2026

Los 10 máximos goleadores de la historia

Cristiano Ronaldo: 975 goles

Lionel Messi: 919 goles

Pelé: 762 goles

Romário: 756 goles

Ferenc Puskás: 725 goles

Josef Bican: 722 goles

Robert Lewandowski: 697 goles

Jimmy Jones: 639 goles

Gerd Müller: 634 goles

Joe Bambrick: 626 goles

Tabla de posiciones del Mundial 2026

Publicidad

El fixture del Mundial 2026