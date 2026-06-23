Dónde y en qué estadio se está jugando Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

El BRG Stadium de Houston es el escenario designado para el partido por la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 tiene a Portugal y Uzbekistán como uno de sus platos fuertes. Ambos se encuentran frente a frente en un duelo de necesitados, con los de Cristiano Ronaldo que empataron en su estreno y sus rivales que sufrieron una derrota.

Bajo esa órbita, el Houston Stadium (conocido popularmente como NRG Stadium) de la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos, es el escenario designado para el partido entre portugueses y uzbekos, por el Grupo K de la Copa del Mundo. Se trata de un duelo que tiene su puntapié inicial a las 14:00 de Argentina, en medio de una zona que también cuenta con Colombia y la República Democrática del Congo.

Con capacidad para albergar hasta 72.000 espectadores, el mencionado estadio de Texas es uno de los recintos más imponentes que tiene esta Copa del Mundo. Dentro de su estructura se destaca su techo retráctil y su versatilidad para recibir grandes eventos, siendo un ícono absoluto de la NFL como la casa de los Houston Texans.

A lo largo del Mundial, no solo albergará este partido, sino que también contará con otros tantos de la fase de grupos y, por último, tendrá el privilegio de recibir uno de los cruces clave de los octavos de final del certamen.

Formación de Portugal ante Uzbekistán

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo y Joao Félix. DT: Roberto Martínez.

Formación de Uzbekistán ante Portugal

Abduvohid Nematov; Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov, Behruzjon Karimov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukurov, Odiljon Xamrobekov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

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Así está la tabla del Grupo K