Dónde y en qué estadio se está jugando Congo vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Es el cuarto partido de la Copa del Mundo que recibe el imponente recinto con capacidad para 73 mil espectadores.

Las selecciones de la República Democrática de Congo y Uzbekistán cierran este sábado su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, buscando consumar su primera victoria. El encuentro que tiene horario de inicio programado para las 18.00 de Argentina es dirigido por el árbitro alemán Félix Zwayer.

La sede el partido es el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia, uno de los más imponentes de todo el territorio estadounidense, con capacidad para 73 mil espectadores y un lujoso techo retráctil conformado por ocho piezas triangulares translúcidas.

Vista exterior del Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

El recinto de césped natural que abrió sus puertas en 2017 es casa habitual de los Atlanta Falcons en la NFL y del Atlanta United en la MLS. Su construcción tuvo un costo total de 1.600 millones de dólares y estuvo a cargo del estudio arquitectónico Hok Group.

Ya ha recibido importantes eventos de fútbol internacional con anterioridad, como la Copa Oro de la Concacaf en 2019, la Copa América de 2024 y el primer Mundial de Clubes con 32 equipos organizado por FIFA a mediados del año pasado.

¿Qué partidos del Mundial fueron asignados al Mercedes Benz Stadium?

Un total de 8 partidos fueron asignados para disputarse en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, de los cuales cuatro ya se han completado.

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España 0-0 Cabo Verde / 15 de junio

/ 15 de junio República Checa 1-1 Sudáfrica / 18 de junio

/ 18 de junio España 4-0 Arabia Saudita / 21 de junio

/ 21 de junio Marruecos 4-2 Haití / 24 de junio

/ 24 de junio Congo vs. Uzbekistán / 27 de junio

/ 27 de junio Un partido de dieciseisavos de final

Un partido de octavos de final

Un partido de semifinales.

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