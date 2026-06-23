Dónde juegan los futbolistas de Uzbekistán que enfrentan a la Selección Portugal en el Mundial 2026

Un repaso, uno por uno, por todos los jugadores del combinado dirigido por Fabio Cannavaro que disputa su primera Copa del Mundo.

Momento histórico para la Selección de Uzbekistán. Es que, luego del debut el pasado miércoles 17 de junio en una Copa del Mundo, este martes 23 se verán las caras ante la Selección Portugal buscando dar el gran golpe sobre la mesa para seguir haciendo historia y soñar así con los 16avos de final.

En medio de ese panorama, Uzbekistán cuenta con un director técnico realmente reconocido, aunque más que nada por su trayectoria como futbolista. Hablamos de Fabio Cannavaro, histórico defensor italiano que supo ser figura en el Mundial 2026 que ganó ese conjunto europeo. Y, ahora, tratará de sorprender a propios y extraños.

En cuanto al plantel, hay que destacar que Uzbekistán no cuenta con grandes nombres propios ni con jugadores militando en equipos reconocidos. Bajo esa órbita, el más destacado, sin ningún tipo de duda, es Abdukodir Khusanov, defensor que actualmente defiende la camiseta de un peso pesado como Manchester City.

El plantel de Uzbekistán en el Mundial 2026

ARQUEROS : Utkir Yusupov (Navbahor Namangan), Botirali Ergashev (Neftchi Fergana) y Abduvokhid Nematov (Nasaf Qarshi).

: Utkir Yusupov (Navbahor Namangan), Botirali Ergashev (Neftchi Fergana) y Abduvokhid Nematov (Nasaf Qarshi). DEFENSORES : Abdukodir Khusanov (Manchester City), Khozhiakbar Alizhonov (Pakhtakor Tashkent), Farrukh Sayfiev (Neftchi Fergana), Rustam Ashurmatov (Esteghlal FC), Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Tashkent), Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi), Avazbek Ulmasaliev (OKMK Almalyq), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarkand), Bekhruz Karimov (Surkhon Termez) y Abdulla Abdullaev (Dibba SCC).

: Abdukodir Khusanov (Manchester City), Khozhiakbar Alizhonov (Pakhtakor Tashkent), Farrukh Sayfiev (Neftchi Fergana), Rustam Ashurmatov (Esteghlal FC), Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Tashkent), Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi), Avazbek Ulmasaliev (OKMK Almalyq), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarkand), Bekhruz Karimov (Surkhon Termez) y Abdulla Abdullaev (Dibba SCC). VOLANTES : Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Tashkent), Otabek Shukurov (FC Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fergana), Odildzhon Khamrobekov (Tractor FC), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal FC), Aziz Ganiev (Al-Bataeh CSC), Sherzod Esanov (FC Bukhara) y Abbosbek Fayzullaev (Basaksehir).

: Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Tashkent), Otabek Shukurov (FC Baniyas), Jamshid Iskanderov (Neftchi Fergana), Odildzhon Khamrobekov (Tractor FC), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal FC), Aziz Ganiev (Al-Bataeh CSC), Sherzod Esanov (FC Bukhara) y Abbosbek Fayzullaev (Basaksehir). DELANTEROS : Eldor Shomurodov (Basaksehir), Igor Sergeev (Persépolis FC), Azizbek Amanov (Dinamo Samarcanda), Oston Urunov (Persépolis FC) y Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor Tashkent).

: Eldor Shomurodov (Basaksehir), Igor Sergeev (Persépolis FC), Azizbek Amanov (Dinamo Samarcanda), Oston Urunov (Persépolis FC) y Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor Tashkent). DT: Fabio Cannavaro.

Las tablas de posiciones