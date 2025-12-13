Es tendencia:
Fue el gran anhelo de Gallardo para River, eligió otro destino y podría ser vendido un año después

El panorama del jugador cambió por completo 12 meses después del momento en el que lo quiso el Millonario.

Por Joaquín Alis

Desde su vuelta a River, Marcelo Gallardo buscó a muchos jugadores de jerarquía. Muchas negociaciones llegaron a buen puerto, como las de figuras como Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Maximiliano Salas, Marcos Acuña y Sebastián Driussi. Sin embargo, otros sueños quedaron en el camino y uno de ellos fue el de Leo Fernández.

En el verano de 2025, el Millonario estuvo muy interesado en el mediocampista uruguayo, que había tenido un año soñado en un Peñarol semifinalista de la Copa Libertadores. Luego de una novela larga, el Manya terminó comprando definitivamente al zurdo en lo que fue el pase más caro de su historia. Un año después, podría marcharse.

Desde Uruguay pusieron sobre la mesa la posibilidad de que Fernández sea transferido en este mercado de pases. Luego de un mal cierre del año, donde los Carboneros perdieron la final del campeonato nada más ni nada menos que ante Nacional, el futuro del futbolista es incierto.

Leo Fernández estuvo lejos de tener un mal año, al menos desde los números. 18 goles y 13 asistencias en 48 partidos le alcanzaron para ser el jugador con mayor cantidad de goles + asistencias del fútbol uruguayo. Aún así, el hecho de solo haber conquistado la Copa Uruguay siembra dudas sobre su continuidad.

Por lo pronto, Fernández no parece estar en la órbita de River. El simple hecho de que Peñarol sí se haya ganado un lugar en la Copa Libertadores 2026 parece quitarle posibilidades al Millonario.

Los jugadores que negocia River

El Millonario mantiene activas varias negociaciones. La más encaminada es la de Fausto Vera, que está a detalles de convertirse en el primer refuerzo. El otro deseo para la mitad de la cancha es Santiago Ascacíbar, pero no se pudo avanzar tanto debido a la participación de Estudiantes en la final del Torneo Clausura.

Julio Soler, Tadeo Allende y Gianluca Prestianni son otros de los objetivos del club de Núñez. La intención del club es incorporarlos a préstamo con opción de compra. Por ahora, ninguna de las tres está encaminada.

DATOS CLAVE

  • Leo Fernández se convirtió en la compra más cara en la historia de Peñarol.
  • El jugador podría ser transferido en el próximo mercado de pases.
  • El volante registró 18 goles y 13 asistencias en 48 partidos disputados durante el año.
Joaquín Alis

