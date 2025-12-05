Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y ONLINE vía Telefé, FIFA+ y DSports: minuto a minuto del grupo de la Selección Argentina
Desde las 14, comenzarán a definirse los 12 grupos de la Copa del Mundo. Seguí el minuto a minuto.
Ancelotti, presente en el sorteo
El entrenador de la Selección de Brasi, que estará presente en su primer Mundial como DT, se encuentra en la gala del sorteo.
Las mascotas le ponen color a la previa
Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas del Mundial están presentes en la previa del sorteo.
¡Hola, Míster!
Gustavo Alfaro, DT de la Selección de Paraguay, también está en Washington esperando el inicio de la ceremonia. La Albirroja regresa a la Copa del Mundo tras haberse ausentado en las últimas 3 ediciones.
¡Llegó Bati!
Gabriel Omar Batistuta, presente en el Kennedy Center para presenciar el sorteo del Mundial 2026.
Tapia, listo para el sorteo
El presidente de la AFA ya se encuentra en el Kennedy Center esperando el sorteo. Asistió acompañado por Alejandro Domínguez, su par de CONMEBOL, y su esposa María Mercedes Pérez.
Maxi Rodríguez: "Acá empieza el Mundial"
"Acá empieza todo. Acá ya empezás a jugar el Mundial. Tenés el cosquilleo para ver qué rivales nos van a tocar en el grupo", declaró Maxi en la alfombra roja.
Y agregó: "Habla muy bien del cuerpo técnico y los jugadores la ambición que tienen. Querer seguir ganando, ser protagonistas y estar en boca de todos lo tenemos los argentinos. Cuando ganás, encontrar la regularidad es lo más difícil porque te podés relajar y a ellos no les pasó".
Además de Argentina, la Fiera se animó a mencionar a otros candidatos: "España es una de las favoritas. Veo a Portugal muy bien y puede ser una de las sorpresas. Francia también va a estar dando lucha".
Messi, el gran ausente del sorteo del Mundial 2026
El capitán de la Selección Argentina no participará de la ceremonia, ya que se encuentra en Miami entrenando de cara a la gran final de la MLS. Inter Miami enfrentará a Vancouver Whitecaps este sábado (16:30 de Argentina) buscando coronarse en la liga estadounidense.
Sebastián Beccacece, presente
El entrenador argentino de la Selección de Ecuador ya se encuentra en el Kennedy Center para conocer a sus rivales en la fase de grupos.
¡Se abrieron las puertas del Kennedy Center!
En una jornada nevada en Washington, comienzan a ingresar las celebridades al Kennedy Center. La ceremonia comenzará en poco más de una hora.
David Trezeguet, presente en el sorteo: "Mis candidatos son Argentina, Francia y España"
El exfutbolista francoargentino ya está en el Kennedy Center esperando por el sorteo: "Defender el título no es simple, todos te esperan. Igualmente creo que Argentina tiene calidad para tratar de ganarla nuevamente".
"A Messi lo veo muy bien. Lo está demostrando con Inter Miami. En lo futbolístico, sigue mostrando sus cualidades. Yo creo que va a tener un rol muy importante en el Mundial", soltó el ex-River, que da por hecho que Leo dirá presente la cita máxima.
Las sedes del Mundial 2026
Estas son las 16 sedes del Mundial 2026. Los escenarios de cada partido se conocerán el sábado, el día después del sorteo.
- Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)
- Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)
- Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)
- Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)
- Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)
- Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)
- Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)
- Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)
- Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)
- New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)
- Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)
- San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)
- Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)
- Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)
- Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)
- Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)
Las bolillas de los del Repechaje
Seis de las doce bolillas del bombo 4 no tendrán el nombre de un país, sino que harán referencia a un repechaje: 4 de UEFA y 2 de FIFA. ¿A qué equipos pertenecen a cada uno?
- UEFA A: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia
- UEFA B: Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte
- UEFA C: Turquía, Rumania, Kosovo o Eslovaquia
- UEFA D: Ucrania, Polonia, Suecia o Albania
- FIFA 1: Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo
- FIFA 2: Bolivia, Surinam o Irak
Dónde ver el sorteo del Mundial 2026
La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 se podrá ver en vivo y en directo a través de DSports (DIRECTV) y Telefé. Además, también será transmitido por streaming por DGO y FIFA+. Si bien habrá otras transmisiones con reacciones minuto a minuto, solo las recién mencionadas tendrán las imágenes oficiales de lo que suceda en Washington.
Estos son los bombos para el sorteo
- Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA
¡Se viene el sorteo del Mundial 2026!
El Kennedy Center de Washington D. C. se prepara para la ceremonia. En pocas horas, comenzará el sorteo del Mundial 2026, con la presencia de Lionel Scaloni y compañía.
Palabra autorizada