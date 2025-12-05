Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y ONLINE vía Telefé, FIFA+ y DSports: minuto a minuto del grupo de la Selección Argentina

13:07hs Maxi Rodríguez: "Acá empieza el Mundial"

"Acá empieza todo. Acá ya empezás a jugar el Mundial. Tenés el cosquilleo para ver qué rivales nos van a tocar en el grupo", declaró Maxi en la alfombra roja.

Y agregó: "Habla muy bien del cuerpo técnico y los jugadores la ambición que tienen. Querer seguir ganando, ser protagonistas y estar en boca de todos lo tenemos los argentinos. Cuando ganás, encontrar la regularidad es lo más difícil porque te podés relajar y a ellos no les pasó".

Además de Argentina, la Fiera se animó a mencionar a otros candidatos: "España es una de las favoritas. Veo a Portugal muy bien y puede ser una de las sorpresas. Francia también va a estar dando lucha".