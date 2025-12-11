La inesperada confesión del Dibu Martínez sobre el grupo de la Selección Argentina en el Mundial: “Va a haber muchas sorpresas”

Ya pasó una semana desde que se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, donde todos los combinados conocieron la zona que integrarán. En ese sentido, Emiliano Martínez rompió el silencio y se encargó de confesar qué piensa sobre Argelia, Austria y Jordania, que serán los rivales de la Selección Argentina durante la primera ronda del Mundial.

Con el claro objetivo de ir a Norteamérica a defender el título del mundo conquistado en Qatar 2022, los dirigidos por Lionel Scaloni pretenden volver a demostrar la mejor versión posible sobre la cancha. Con ese panorama en mente, el Dibu protagonizó una entrevista exclusiva con DSports en la que analizó los contrincantes que integran la fase de grupos de la Albiceleste.

Lo cierto es que, lejos de bajarle el precio a los países que enfrentará, reveló un detalle no menor. En cuanto a lo que espera de Argelia, Martínez manifestó: “Son equipos que están acostumbrados a jugar con calor, no olvidemos que en Estados Unidos va a ser mucho calor y las canchas van a estar secas“. Pocos segundos más tarde, agregó: “Va a haber muchas sorpresas para mí“.

Emiliano “Dibu” Martínez en la Selección Argentina. (Getty)

A su vez, el arquero campeón del mundo y de América siendo fundamental en cada uno de los certámenes, amplió su discurso. “Yo quería un grupo para pasar, que puedas competir y no haya sorpresas“, sostuvo en primera instancia. “Nosotros perdimos con Arabia Saudita que era el más fácil. Y hoy no sabés quién es el más fácil“, recordó sobre el episodio de la edición pasada.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el guardameta volvió a insistir con la cuestión. “Por suerte tenemos la experiencia de haber perdido el primer partido y estar a 20 minutos contra México de quedar afuera“, recapituló el hombre de Aston Villa. “Eso te da la experiencia para el próximo“, argumentó también dando a entender que fue positivo el hecho.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina.

Para culminar con sus declaraciones al respecto, el referente de la Selección Argentina también se tomó unos segundos para evaluar un posible cruce en los dieciseisavos de final. “Tiene que pasar España, Uruguay y que no haya sorpresas en ese grupo. Pero la verdad no se sabe“, cerró su discurso el arquero ante un eventual rival difícil o más accesible en los mata-mata.

