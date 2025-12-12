Visas bajo la lupa: Estados Unidos no garantiza el ingreso de los jugadores de una selección clasificada al Mundial 2026

El Mundial 2026 está a seis meses de distancia, y a una semana de haberse llevado a cabo el sorteo, en el que Irán no presentó representantes, el seleccionado asiático recibió otra noticia dura que llega desde la Administración de Donald Trump, el Presidente de los Estados Unidos.

Y es que Irán es un país que tiene una histórica tensión diplomática con Estados Unidos, al punto tal de encontrarse en una lista negra a partir de la cual se le niega el ingreso de sus ciudadanos al país norteamericano. Algo que tuvo ciertas excepciones, como las visas para cuatro representantes iraníes para el sorteo, a la vez que rechazó las solicitudes de al menos tres personas más.

Irán sigue en conflicto con Estados Unidos y pone en riesgo sus chances en el Mundial 2026. (Getty)

Estados Unidos podría dejar jugadores fuera del Mundial 2026

En cualquier caso, ahora esta historia suma un nuevo capítulo, con las recientes declaraciones que hablan de una “revisión caso por caso” antes de aceptar las visas de los jugadores que se seleccionen para competir en el Mundial 2026. Así lo informó el medio norteamericano Pro Soccer Wire, que afirma haber hablado con un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“La Administración de Trump está comprometida para hacer todo lo posible para tener una Copa del Mundo exitosa. Al mismo tiempo, la administración no cederá ante las leyes de los Estados Unidos y mantendrá los más altos estándares de seguridad nacional y pública a la hora de conducir sus procesos de visado”, declaró este vocero.

“Adjudicaremos a cada aplicación de visado una evaluación de caso por caso, con una rigurosa revisión e investigación exhaustiva para determinar la elegibilidad de cada individuo bajo el estatuto de leyes de Estados Unidos“, completa el comunicado.

Si bien el comentario no va directamente contra Irán, es dicha nación la que se encuentra en un conflicto directo con Estados Unidos, de las que actualmente están clasificadas a la Copa del Mundo, claro.

Estados Unidos ya le prohibió el ingreso a representantes de la Federación Iraní para el Sorteo del Mundial 2026

En el sorteo del pasado 5 de diciembre, Irán no presentó representantes, esto luego de que algunos miembros de su comité vieran rechazado su permiso de ingreso a los Estados Unidos por haber cumplido, en el pasado, con el servicio militar obligatorio en su país.

Mehdi Taremi, capitán de Irán, podría no recibir el visado por haber hecho el servicio militar. (Getty)

Algo que se vuelve extensivo a varios jugadores del seleccionado, ya que en Irán es una etapa por la que todos sus ciudadanos masculinos pasan, con contadas excepciones. Por ejemplo, el capitán y figura del seleccionado, Mehdi Taremi, actualmente en Olympiakos y con pasado en Inter y Porto, cumplió con el servicio militar en Irán, lo cual podría privarlo de la visa para entrar en Estados Unidos y jugar la Copa del Mundo.

En síntesis

Estados Unidos, uno de los países sede del Mundial 2026 , realizará una “revisión caso por caso” y “rigurosa” de las solicitudes de visa para los jugadores, según el Departamento de Estado.

, realizará una y “rigurosa” de las para los jugadores, según el Departamento de Estado. Esta revisión podría dejar fuera a jugadores de la selección de Irán , país con tensión diplomática con EE. UU., especialmente aquellos que cumplieron con el servicio militar obligatorio .

a jugadores de la selección de , país con tensión diplomática con EE. UU., especialmente aquellos que cumplieron con el . Irán ya tuvo problemas en el sorteo del Mundial 2026, donde no presentó representantes debido a que se les rechazó la visa a algunos miembros de su comité por su pasado militar.

debido a que se les a algunos miembros de su comité por su pasado militar. El capitán y figura de Irán, Mehdi Taremi, es un ejemplo de jugador que podría serle negada la visa por haber cumplido con el servicio militar en su país.

