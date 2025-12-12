Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Visas bajo la lupa: Estados Unidos no garantiza el ingreso de los jugadores de una selección clasificada al Mundial 2026

El estricto proceso de visado de Estados Unidos para el Mundial 2026 podría dejar fuera algunos jugadores de la Copa del Mundo.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
El estricto proceso de visado de Estados Unidos para el Mundial 2026
© Gemini IAEl estricto proceso de visado de Estados Unidos para el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a seis meses de distancia, y a una semana de haberse llevado a cabo el sorteo, en el que Irán no presentó representantes, el seleccionado asiático recibió otra noticia dura que llega desde la Administración de Donald Trump, el Presidente de los Estados Unidos.

Y es que Irán es un país que tiene una histórica tensión diplomática con Estados Unidos, al punto tal de encontrarse en una lista negra a partir de la cual se le niega el ingreso de sus ciudadanos al país norteamericano. Algo que tuvo ciertas excepciones, como las visas para cuatro representantes iraníes para el sorteo, a la vez que rechazó las solicitudes de al menos tres personas más.

Irán sigue en conflicto con Estados Unidos y pone en riesgo sus chances en el Mundial 2026. (Getty)

Irán sigue en conflicto con Estados Unidos y pone en riesgo sus chances en el Mundial 2026. (Getty)

Estados Unidos podría dejar jugadores fuera del Mundial 2026

En cualquier caso, ahora esta historia suma un nuevo capítulo, con las recientes declaraciones que hablan de una “revisión caso por casoantes de aceptar las visas de los jugadores que se seleccionen para competir en el Mundial 2026. Así lo informó el medio norteamericano Pro Soccer Wire, que afirma haber hablado con un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“La Administración de Trump está comprometida para hacer todo lo posible para tener una Copa del Mundo exitosa. Al mismo tiempo, la administración no cederá ante las leyes de los Estados Unidos y mantendrá los más altos estándares de seguridad nacional y pública a la hora de conducir sus procesos de visado”, declaró este vocero.

Adjudicaremos a cada aplicación de visado una evaluación de caso por caso, con una rigurosa revisión e investigación exhaustiva para determinar la elegibilidad de cada individuo bajo el estatuto de leyes de Estados Unidos“, completa el comunicado.

Publicidad

Si bien el comentario no va directamente contra Irán, es dicha nación la que se encuentra en un conflicto directo con Estados Unidos, de las que actualmente están clasificadas a la Copa del Mundo, claro.

Estados Unidos ya le prohibió el ingreso a representantes de la Federación Iraní para el Sorteo del Mundial 2026

En el sorteo del pasado 5 de diciembre, Irán no presentó representantes, esto luego de que algunos miembros de su comité vieran rechazado su permiso de ingreso a los Estados Unidos por haber cumplido, en el pasado, con el servicio militar obligatorio en su país.

Publicidad
Mehdi Taremi, capitán de Irán, podría no recibir el visado por haber hecho el servicio militar. (Getty)

Mehdi Taremi, capitán de Irán, podría no recibir el visado por haber hecho el servicio militar. (Getty)

Algo que se vuelve extensivo a varios jugadores del seleccionado, ya que en Irán es una etapa por la que todos sus ciudadanos masculinos pasan, con contadas excepciones. Por ejemplo, el capitán y figura del seleccionado, Mehdi Taremi, actualmente en Olympiakos y con pasado en Inter y Porto, cumplió con el servicio militar en Irán, lo cual podría privarlo de la visa para entrar en Estados Unidos y jugar la Copa del Mundo.

En síntesis

  • Estados Unidos, uno de los países sede del Mundial 2026, realizará una “revisión caso por caso” y “rigurosa” de las solicitudes de visa para los jugadores, según el Departamento de Estado.
  • Esta revisión podría dejar fuera a jugadores de la selección de Irán, país con tensión diplomática con EE. UU., especialmente aquellos que cumplieron con el servicio militar obligatorio.
  • Irán ya tuvo problemas en el sorteo del Mundial 2026, donde no presentó representantes debido a que se les rechazó la visa a algunos miembros de su comité por su pasado militar.
  • El capitán y figura de Irán, Mehdi Taremi, es un ejemplo de jugador que podría serle negada la visa por haber cumplido con el servicio militar en su país.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
En medio de las tensiones con la AFA, el llamativo acuerdo de Estudiantes que lo une con Chiqui Tapia
Fútbol Argentino

En medio de las tensiones con la AFA, el llamativo acuerdo de Estudiantes que lo une con Chiqui Tapia

Rosario Central sueña con el arribo de Jorge Almirón
Fútbol Argentino

Rosario Central sueña con el arribo de Jorge Almirón

El equipo revelación de la Premier League amenaza con robarle a Riquelme un refuerzo para Boca
Boca Juniors

El equipo revelación de la Premier League amenaza con robarle a Riquelme un refuerzo para Boca

Fue campeón con la Selección y referente en Brasil, y analiza el momento de la selección de Ancelotti de cara al Mundial: "Están en transición"
Entrevista

Fue campeón con la Selección y referente en Brasil, y analiza el momento de la selección de Ancelotti de cara al Mundial: "Están en transición"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo