La prensa inglesa reaccionó a la bandera por Malvinas y la eliminación contra Argentina: de “una pancarta repugnante” a “corazones rotos”

Los medios británicos no tuvieron piedad para analizar cada una de las secuencias que protagonizaron la semifinal contra la Albiceleste.

La clasificiación de Argentina a la final del Mundial contra Inglaterra no terminó con el pitazo final. Mientras los jugadores albicelestes celebraban, una imagen se robó buena parte de la atención: varios futbolistas de la Selección recorrieron el campo con una bandera que llevaba una inscripción contundente: “Las Malvinas son argentinas“. Una escena que desató una inmediata reacción en la prensa inglesa, con el prestigioso The Sun como principal voz crítica.

El popular tabloide británico fue el primero en apuntar directamente contra el festejo argentino y tituló: “Indignación por la celebración de los jugadores argentinos con un cartel que dice ‘Las Malvinas son nuestras’ tras eliminar a Inglaterra del Mundial”.

En el desarrollo de la nota, el medio endureció todavía más el tono al afirmar que “los jugadores argentinos celebraron su victoria en la semifinal del Mundial contra Inglaterra mostrando una pancarta repugnante que reivindicaba las Islas Malvinas“. Además, agregó que “también se pudo ver a aficionados exaltados ondeando el deplorable cartel que reivindica la soberanía sobre las islas, cuyos habitantes han votado abrumadoramente a favor de ser un Territorio Británico de Ultramar“.

Incluso, el periódico puso el foco sobre algunos futbolistas en particular al remarcar que “Giovanni Lo Celso, Lisandro Martínez y otros jugadores fueron vistos sosteniendo frenéticamente la pancarta frente a sus aficionados al finalizar el partido”, convirtiendo esa imagen en uno de los ejes de su cobertura posterior a la semifinal.

The Sun repudió el festejo de Argentina con la bandera de Malvinas.

El propio The Sun, además de cuestionar por la bandera de Malvinas, mantuvo un enfoque amplio de su cobertura. En un primer momento, describió la eliminación como “un mundo de dolor” para Inglaterra, aunque más tarde reemplazó ese título por “Otro Messi excelente“, en referencia al rendimiento del capitán argentina.

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La reacción general de la prensa británica

Más allá de la polémica por la bandera, el resto de la prensa británica también reflejó el golpe deportivo que significó la remontada de la Selección Argentina, aunque con un tono mucho más centrado en la frustración por la derrota.

Por un lado, The Guardian tituló: “Inglaterra con el corazón roto tras el dramático doblete de Argentina que les da el pase a la final del Mundial“. Mientras, la BBC eligió una línea similar con “Inglaterra sufre un corazón roto en la semifinal de la Copa del Mundo con la derrota ante Argentina”.

The Telegraph también reflejó el golpe. Primero habló del “final del sueño mundialista“, aunque con el correr de las horas simplificó su portada a un contundente “Inglaterra afuera“, acompañada por una fotografía de Lionel Messi abrazando a Harry Kane tras el encuentro.

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En la misma sintonía, The Independent describió la caída como una “dolorosa derrota en semifinales“. El Daily Mail, por su parte, ilustró el impacto emocional con una imagen de David Beckham llevándose las manos al rostro en uno de los palcos del estadio y resumió la eliminación con otra frase cargada de dramatismo. “Dos goles en los últimos minutos destrozan los sueños de los Tres Leones de alcanzar su primera final desde 1966”, escribió.