Las formaciones de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

En el AT&T Stadium de Dallas, por la primera fecha del Grupo L del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Inglaterra hace su debut al enfrentarse a la Selección de Croacia en un duelo clave pensando en la clasificación a los 16avos de final del certamen.

El elenco inglés, que llega como uno de los candidatos a pelear por este certamen, cuenta con tres bajas importantes debido a que Trent Alexander Arnold, Cole Palmer y Phil Foden no fueron convocados por el entrenador Thomas Tuchel. Encabezados por Harry Kane, irán por la segunda estrella de su historia.

Por su parte, el seleccionado croata afronta este certamen con el ‘The Last Dance’ de su generación dorada, debido a que jugadores como Luka Modric o Iván Perisic disputarán su última Copa del Mundo. En esta oportunidad, buscarán volver a semifinales como en 2018 y 2022.

Las posibles formaciones del partido

Inglaterra : Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon.

: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon. Croacia: Dominik Livakovic; Luka Vuskovic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Josip Stanisic; Petar Sucic, Martin Baturina, Luka Modric, Mario Pasalic; Ivan Perisic y Petar Musa.

La tabla de posiciones del Grupo L del Mundial 2026

El fixture del Grupo L del Mundial 2026