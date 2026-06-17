¿Quién es el árbitro de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026?

Las selecciones de Inglaterra y Croacia hacen su estreno en el Mundial 2026 protagonizando un duelo de máximo nivel europeo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El árbitro designado para impartir justicia en dicho encuentro fue Clement Turpin.

El internacional francés de 44 años estará acompañado por sus compatriotas Nicolas Danos y Benjamin Pages como jueces de línea, mientras que la mexicana Katia García oficiará como cuarto árbitro. El principal responsable del VAR será Jerome Brisard, asistido por Willy Delajod como AVAR, ambos también franceses.

Turpin protagonizó un momento especial con Thomas Tuchel, entrenador de la Selección de Inglaterra al que expulsó cuando dirigía al Bayern Munich, en 2023, en un partido ante Manchester City por los cuartos de final de la UEFA Champions League.

En su última conferencia de prensa, el DT recordó aquel evento del pasado: “Él es un árbitro de primer nivel. No estaba contento con mi comportamiento en el partido, así que me mostró una tarjeta roja. Siempre es mejor no hablar del árbitro como entrenador, pero no siempre es posible porque surgen las emociones”, dijo.

Discusión entre Turpin y Tuchel en 2023.

¿Quién es Katia Itzel García?

Katia García es una árbitro muy popular en México, al punto de que solo en Instagram reúne medio millón de seguidores. Tiene 33 años y es internacional de 2019, además de ser la primera mujer en arbitrar un partido de la Copa Oro de la Concacaf en su rama masculina. Además, es licenciada en Ciencias Políticas.

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Katia García.

La mexicana ya ofició de cuarto árbitro en el partido que terminó con empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, además de estar ya designada para hacerlo por tercera vez en la Copa del Mundo en el duelo entre Estados Unidos y Australia, el próximo 19 de junio.

Data clave

Clement Turpin arbitrará el partido entre Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026.

arbitrará el partido entre Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026. Thomas Tuchel fue expulsado por Turpin en la Champions League del año 2023.

fue expulsado por Turpin en la Champions League del año 2023. Katia García será cuarta árbitra de Estados Unidos contra Australia el 19 de junio.