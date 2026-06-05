Lionel Scaloni reveló cómo está Messi de su lesión: “Nos da tranquilidad”

El astro sufrió una molestia muscular el 24 de mayo, se entrenó diferenciado los últimos días y faltan 11 días para el debut de Argentina.

2 de junio de 2000 en el municipio de Vegachí (Antioquia)

Alianza Platanera

Vegachí, un modesto pueblo del departamento de Antioquía.

En 2018, con 18 años y sin haber debutado profesionalmente en el fútbol de campo, fue fichado por las divisiones inferiores del gigante brasileño Flamengo

debutando en el primer equipo en 2020. Tras un breve paso por el fútbol mexicano (con Mazatlán) y una grave lesión de rodilla, préstamo 6 meses en Guaraní FC en 2023 llegó al Palmeiras

“Cuando era pequeño, dividía mi tiempo [libre] a partes iguales entre el fútbol sala y el fútbol. Pero después fui viendo y descubriendo que no tenía muchas posibilidades de llegar lejos en el fútbol, y me quedé en el futsal”, cuenta a la FIFA

“La mayoría de lo que hago en el campo me viene del fútbol sala. Cuando controlo el balón pisándolo, cuando encaro el uno contra uno, cuando hago una pared”

“Puedo pensar más rápido en un espacio reducido. Y yo pienso que el fútbol consiste en eso, en micropartidos dentro de un partido muy grande, ¿sabes? Hay como partidillos ahí de dos contra dos y de uno contra uno que a veces tienes que resolver para ganar un partido. Todo eso es como el fútbol sala, y me ayuda bastante”.

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