Lionel Scaloni reveló cómo está Messi de su lesión: “Nos da tranquilidad”

2 de junio de 2000 en el municipio de Vegachí (Antioquia)
Alianza Platanera
Vegachí, un modesto pueblo del departamento de Antioquía.
En 2018, con 18 años y sin haber debutado profesionalmente en el fútbol de campo, fue fichado por las divisiones inferiores del gigante brasileño Flamengo
debutando en el primer equipo en 2020. Tras un breve paso por el fútbol mexicano (con Mazatlán) y una grave lesión de rodilla, préstamo 6 meses en Guaraní FC en 2023 llegó al Palmeiras
“Cuando era pequeño, dividía mi tiempo [libre] a partes iguales entre el fútbol sala y el fútbol. Pero después fui viendo y descubriendo que no tenía muchas posibilidades de llegar lejos en el fútbol, y me quedé en el futsal”, cuenta a la FIFA
“La mayoría de lo que hago en el campo me viene del fútbol sala. Cuando controlo el balón pisándolo, cuando encaro el uno contra uno, cuando hago una pared”
“Puedo pensar más rápido en un espacio reducido. Y yo pienso que el fútbol consiste en eso, en micropartidos dentro de un partido muy grande, ¿sabes? Hay como partidillos ahí de dos contra dos y de uno contra uno que a veces tienes que resolver para ganar un partido. Todo eso es como el fútbol sala, y me ayuda bastante”.
La lista de convocados de Colombia para el Mundial
- ARQUEROS: Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Atlético Nacional) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).
- DEFENSORES: Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Yerry Mina (Cagliari), Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Willer Ditta (Cruz Azul), Yohan Mojica (Mallorca) y Déiver Machado (Nantes).
- VOLANTES: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Kevin Castaño (River Plate), Jhon Arias (Palmeiras), James Rodríguez (Minnesota United), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jorge Carrascal (Flamengo) y Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).
- DELANTEROS: Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Suárez (Sporting CP), Carlos Gómez (Vasco da Gama), Jaminton Campaz (Rosario Central), Jhon Córdoba (Krasnodar) y Juan Camilo Hernández (Real Betis).