Trascendió un pedido desconocido del Indio Solari a Messi: “¿Qué tal si ganas una Copa del Mundo más?”

Días antes de su fallecimiento, el líder de Los Redondos le grabó un audio al capitán de la Selección Argentina.

El 5 de junio de 2026 es un día de luto para la cultura de Argentina, luego de conocerse el fallecimiento de Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como Indio. El mítico cantante de Rock Nacional que marcó un antes y un después, fue encontrado sin vida en horas de la madrugada en su domicilio, pero ahora acaba de revelarse un audio que dejó grabado para Lionel Messi.

Carlos Alberto Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Un detalle importante a tener en cuenta es que no se animó a enviárselo, por lo que el astro futbolístico jamás lo escuchó. Otro dato interesante que genera aún más impacto, debido a la triste noticia que sacudió al país, es que lo grabó hace un mes. Como no juntó valor para mandárselo directamente, apenas lo tuvo en su poder un íntimo amigo, que se lo pasó a Hernán Castillo.

Lo cierto es que el periodista aprovechó su programa Y Ya Lo Ve para sacarlo a la luz. “Lionel, compatriota, habla Indio“, comienza el audio con una típica presentación que solía hacer y siguió: “Acá soy uno más que te quiere saludar y aplaudir“. Inmediatamente después, agregó: “Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el Diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito“.

Carlos Alberto Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota continuó: “Me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar algunos amigos extranjeros también“. Y, como no podía ser de otra manera, amagó un cierre para el mensaje de voz. “Te mando un abrazo, pasala bien de aquí en más, te merecés una buena vida“.

Publicidad

Lejos de culminar ahí su discurso, se guardó una última ‘bala de plata‘ -como entonaba-. Con una pregunta camuflada de solicitud, el Indio le hizo un pedido especial a Messi. Sin titubear y muy convencido en sus palabras, hace poco más de un mes, Carlos Alberto Solari culminó: “Post Data: ¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso…”

MENSAJE DEL INDIO SOLARI PARA LIONEL MESSI



El Indio Solari le grabó un mensaje a Messi y le hizo un pedido especial hace poco



"Qué tal si ganas un campeonato del mundo más? Estás para eso viejo"



Exclusiva de @HernanSCastillo en #YYaLoVe pic.twitter.com/5t234wZVcI — LOVE/ST (@somoslovest) June 5, 2026

Cuándo y dónde es el velatorio del Indio Solari

Si bien a esta hora resta la confirmación del lugar, la familia del mítico cantante ya avisó que este sábado 6 de junio lo velarán. Y luego de que Javier Milei como Martín Menem negaran la posibilidad de que el cortejo fúnebre se realice en la Casa Rosada o en el Congreso de la Nación, quienes ofrecieron sus respectivos estadios fueron Huracán y Boca.

Publicidad

Por el momento, la respuesta de Virginia Ruiz y Bruno Solari, la esposa y el hijo del ex líder de los Redondos, no llegó. Por una cuestión de que el Xeneize se encuentra realizando diversas obras dentro del Estadio Alberto J. Armando, parece algo complejo que se lleve a cabo la ceremonia, algo que sí pudo realizarse con el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, en 2025.

El costado futbolero del Indio Solari

En más de una oportunidad, Carlos Solari dejó en claro su amor por Boca y por Juan Román Riquelme. Sin ir más lejos, en 2025 lo respaldó públicamente en diálogo con El Canciller: “Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mi no me asustan los códigos, me gustan”.

El Indio Solari y Juan Román Riquelme en La Bombonera.

Publicidad

Además, agregó: “A mi me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto. No sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club, me parece que está haciendo lo correcto”.

Por otro lado, en 2024 había dicho: “No fue solamente porque quizás haya sido el jugador que más me haya gustado a mí. Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista que tiene pase y también entra y patea… Román ha sido un jugador estupendo“.

El cancionero de Los Redondos en el fútbol argentino

Pese a ser una de las bandas más icónicas y populares de Argentina, no son muchas las hinchadas que entonan canciones de Los Redondos en sus tribunas. Atlanta tiene su versión de La Bestia Pop, Atlético Tucumán una de Jijiji, mientras que Argentino de Quilmes supo cantar la suya de El Pibe de los astilleros.