Asistente de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: ”España fue muy superior”

Ya pasó un poco más de una semana de la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que acabó con la coronación de la Selección de España. Y a medida que pasan los días en Argentina se intenta pasar el mal trago, para empezar con los análisis y desde ahí empezar a construir para encarar el proceso en el que deberá afrontar la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030.

Al respecto, el que ya hizo una evaluación del partido que tuvo lugar en el Estadio MetLife de Nueva Jersey fue Matías Manna, analista de video del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, quien en una charla que mantuvo con Urbana Play compartió algunos conceptos que le quedaron de sus observaciones.

“Vi la final dos o tres veces más. En el 2022 me pasó lo mismo. No vi la prórroga de esa final y de esta tampoco, pasaron muchas cosas ahí. Es muy emocional la prórroga, no hay tantas cosas tácticas ahí, que es lo que intento buscar. España fue muy superior. fueron superiores durante el partido”, expresó el colaborador del entrenador nacido en Pujato.

No obstante, rescató una característica de la Selección para llegar una vez más a la Final de la Copa del Mundo que espera que se mantenga a través de los años: ”Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar de juntarse a través de los pases que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera. Los chicos en las divisiones inferiores están jugando así”.

Argentina vs. España. La Final del Mundial 2026. Getty Images.

Asimismo, Manna destacó la calidad humana que sostuvo a la Selección Argentina: “La forma de agradecer es intentar trabajar al máximo, y creo que todos los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Scaloni lo hicimos de esa manera, y los jugadores han formado un grupo maravilloso”.

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Para cerrar, desestimó las teorías respecto a cuestiones extrafutbolísticas que pudieron rodear la final: “Son cosas que pasan cuando uno pierde, a lo mejor, o sospecha que puede llegar a haber. Sobre todo en las redes de hoy está todo filmado en todo momento. Entonces, si alguien dice algo, ya empiezan a buscarle la vuelta. Pasó lo que pasó en el campo de juego, felicitar al que le fue mejor en ese partido y seguir adelante”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

La Selección Argentina, tras la Final de la Copa del Mundo 2026, se reagrupará en septiembre para encarar hasta cuatro partidos amistosos entre el lunes 21 y el martes 6 de octubre. Aún no hay detalles de rivales, sedes ni fechas precisas para la presentación del combinado nacional.

En síntesis

España ganó el Mundial 2026 tras derrotar a Argentina en la Final.

tras derrotar a Argentina en la Final. Matías Manna , analista de Scaloni, admitió que España fue superior en el partido.

, analista de Scaloni, admitió que España fue superior en el partido. La Selección Argentina disputará cuatro partidos amistosos entre septiembre y octubre.