Lisandro Martínez confesó que casi se retira antes del Mundial: “No quería saber más nada con el fútbol”

El defensor de 28 años marcó un gol clave para la clasificación de Argentina a los octavos de final y luego hizo una fuerte revelación.

Este viernes por la noche, Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en la prórroga y clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. En el tiempo regular convirtió Lionel Messi y en el alargue anotaron Cristian Romero y Lisandro Martínez, que confesó que estuvo a punto de retirarse en la previa de la cita máxima que se está disputando en Norteamérica.

Cabe recordar que Licha marcó el 2-1 ni bien empezó el tiempo extra con un potente remate dentro del área tras un tiro de esquina. Por otro lado, vale resaltar que el 3 de febrero de 2025 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, luego de una extensa recuperación con los especialistas de Manchester United, volvió a las canchas 292 días después.

Lisandro Martínez, defensor de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, tras la clasificación de Argentina a octavos de final, Lisandro confesó: “Se me habían pasado un montón de cosas cuando me lesioné, no quería saber más nada con el fútbol“. Inmediatamente después, el defensor agregó: “Estaba en el piso. A veces hay que tocar fondo para salir de nuevo para arriba. Mi familia, mi hija y mi mujer, siempre estuvieron ahí”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto sobre querer terminar su carrera como profesional. “Se lo había dicho a mi mujer“, reveló sin titubear. Pocos segundos más tarde, valoró el rol de Muriel López Benítez. “Se puso muy mal, trató de aconsejarme, de darme para adelante y fue la que me levantó“, reconoció el zaguero central.

Lisandro Martínez, defensor de la Selección Argentina. (Getty Images)

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A su vez, enalteció a Lionel Messi y la figura que significa para el plantel albiceleste. “Lo pongo de ejemplo a nuestro capitán, a Leo, que siempre luchó mucho por esta camiseta“, soltó el oriundo de Gualeguay, Entre Ríos. Luego, añadió: “Cuando tuve la lesión fue la persona que se me puso en la cabeza de no dejar de luchar, que las buenas iban a venir y había que seguir“.

No conforme con esas contundentes declaraciones, redobló la apuesta y fue por más. “No podía caminar ni ir al baño del dolor que tenía en la rodilla. Sabía en el fondo que iba a aparecer la luz“, expresó delante del micrófono y la cámara. Por último, antes de cerrar su relato, culminó: “Después de tanto tiempo, acá estamos. ¿Cómo no voy a dejar todo por noches como estas?“.

"NO QUERÍA SABER MÁS NADA CON EL FÚTBOL"



🎤 Mano a mano con #ESPN, Licha Martínez confesó que pensó en dejar el fútbol durante su lesión



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Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026: horarios, días y sedes

Sábado 4

Canadá – Marruecos | 14:00 | Houston

Paraguay – Francia | 18:00 | Philadelphia

Domingo 5

Brasil – Noruega | 17:00 | Nueva Jersey

México – Inglaterra | 21:00 | Ciudad de México

Lunes 6

España – Portugal | 16:00 | Dallas

Estados Unidos – Bélgica | 21:00 | Seattle

Martes 7

Argentina – Egipto | 13:00 | Atlanta

Colombia/Ghana – Suiza | 17:00 | Vancouver