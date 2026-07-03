La confesión de Scaloni tras el triunfo ante Cabo Verde: “La sensación era muy parecida a Arabia”

El entrenador analizó la clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Este viernes por la noche, la Selección Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en el alargue y clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. En un verdadero partidazo, Lionel Messi en el tiempo regular y Lisandro Martínez y Cristian Romero en la prórroga, fueron los héroes que le dieron el boleto a la próxima instancia a los vigentes campeones.

Como habitualmente sucede, Lionel Scaloni asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la FIFA al término de cada encuentro del Mundial. De hecho, ni bien terminó el cotejo y aún en el campo de juego, el entrenador manifestó: “Partido durísimo. Este equipo nunca se rinde. Esto es Argentina, el que no lo entiende es difícil, nosotros lo entendemos“.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que, en la rueda de prensa, el DT recordó el debut en Qatar 2022. “La sensación era muy parecida a Arabia Saudita“, confesó Scaloni ante el micrófono. Sin embargo, rápidamente hizo una aclaración contundente. “Comparando con ese día, el equipo esta vez tuvo una reacción y no estábamos apagados“, aseguró el entrenador frente a las cámaras.

Por otro lado, el oriundo de Pujato, manifestó: “Es muy difícil el Mundial, está muy complicado jugar a cierta velocidad. Pero el equipo está bien“. A su vez, también sostuvo: “De una victoria así, salís reforzado“. No conforme con esa declaración, le dejó un mensaje a los hinchas y fue ahí cuando soltó: “Que la gente disfrute y se tome un té de manzanilla“.

Además, el líder del cuerpo técnico tiró: “Nosotros fuimos por el partido. Es para rescatar que el equipo sigue buscando el arco rival, está bueno“. Pocos instantes más tarde, comunicó: “Han terminado muy cansados, la verdad, por la prórroga y los minutos. Hasta el tiempo reglamentario estábamos bien. Después ya no teníamos más ventanas“.

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Inmediatamente después, continuó: “Lo que mejor tiene el equipo es que sigue atacando, después podemos valorar si bien o mal. Por eso digo que estuvimos a la altura“. Aunque luego, añadió: “Hay condicionantes como el césped, que es extraño. No es excusa, también fue para ellos. Pero no podíamos encontrar el último pase. Siempre intentamos, tuvimos la iniciativa”.

En cuanto al equipo, manifestó: “Lo negativo lo hablaré con ellos, pero rescatamos lo positivo que es no bajar nunca los brazos“. En un mensaje muy similar, el entrenador expresó: “Hasta cuando se gana bien hay cosas por corregir. Pero la responsabilidad es difícil que le pese a este equipo. Es imposible jugar siempre bien. Este equipo nunca va a dejar de hacerse cargo de los partidos“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Nosotros somos Argentina ¿Qué significa? Sufrir y no dar una por perdida“, aseguró Scaloni sin titubear al decirlo. “Cabo Verde no sé si es una buena selección, pero ha dado el 200% sin dudas. Eso en el fútbol es un montón, equipara mucho las cosas“, agregó también.

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Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026: horarios, días y sedes

Sábado 4

Canadá – Marruecos | 14:00 | Houston

Paraguay – Francia | 18:00 | Philadelphia

Domingo 5

Brasil – Noruega | 17:00 | Nueva Jersey

México – Inglaterra | 21:00 | Ciudad de México

Lunes 6

España – Portugal | 16:00 | Dallas

Estados Unidos – Bélgica | 21:00 | Seattle

Martes 7

Argentina – Egipto | 13:00 | Atlanta

Colombia/Ghana – Suiza | 17:00 | Vancouver

El cuadro final del Mundial 2026